Деми Мур в роскошном платье со шлейфом вышла в свет (фото)
Знаменитость сделала акцент на темных оттенках. Деми также продемонстрировала бриллиантовые украшения.
62-летняя американская актриса Деми Мур вышла в свет в роскошном черном платье со шлейфом. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана появилась на премьере нового сериала Paramount+ Landman ("Землевладелец") в Лос-Анджелесе.
Бывшая жена Брюса Уиллиса вышла на красную дорожку в черном кружевном платье, покрытом блестящим черным бисером. Платье с высоким низом демонстрировало ее стройные ноги и руки, когда Деми позировала для фотографов мероприятия.
Элегантный шлейф тянулся за актрисой, когда она шла по красной дорожке на высоких каблуках Christian Louboutin. А длинные темные пряди многодетной мамы спадали на ее груди голливудскими волнами.
Что касается ее макияжа, то Деми Мур продемонстрировала эффектный смоки-айз в сочетании с нежно-розовыми губами и персиковым румянцем.
Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами, которые подходили к бриллиантовому браслету и кольцам на левой руке.
Актриса позировала со своими коллегами по сериалу Паулиной Чавес, Мишель Рэндольф, Билли Бобом Торнтоном, Али Лартер и Джейкобом Лофландом.
Напомним, Деми Мур посетила фотокол в Париже в платье с цветочным декором.
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