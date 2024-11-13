Деми Мур в роскошном платье со шлейфом вышла в свет (фото)

Знаменитость сделала акцент на темных оттенках. Деми также продемонстрировала бриллиантовые украшения.

62-летняя американская актриса Деми Мур вышла в свет в роскошном черном платье со шлейфом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась на премьере нового сериала Paramount+ Landman ("Землевладелец") в Лос-Анджелесе.

Бывшая жена Брюса Уиллиса вышла на красную дорожку в черном кружевном платье, покрытом блестящим черным бисером. Платье с высоким низом демонстрировало ее стройные ноги и руки, когда Деми позировала для фотографов мероприятия.

Элегантный шлейф тянулся за актрисой, когда она шла по красной дорожке на высоких каблуках Christian Louboutin. А длинные темные пряди многодетной мамы спадали на ее груди голливудскими волнами.

Деми Мур Фото: Getty Images

Что касается ее макияжа, то Деми Мур продемонстрировала эффектный смоки-айз в сочетании с нежно-розовыми губами и персиковым румянцем.

Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами, которые подходили к бриллиантовому браслету и кольцам на левой руке.

Деми Мур Фото: Getty Images

Актриса позировала со своими коллегами по сериалу Паулиной Чавес, Мишель Рэндольф, Билли Бобом Торнтоном, Али Лартер и Джейкобом Лофландом.

Напомним, Деми Мур посетила фотокол в Париже в платье с цветочным декором.

Также Фокус писал об образе Деми Мур на Хэллоуин-2024.