Демі Мур у розкішній сукні зі шлейфом вийшла у світ (фото)

Знаменитість зробила акцент на темних відтінках. Демі також продемонструвала діамантові прикраси.

62-річна американська акторка Демі Мур вийшла у світ у розкішній чорній сукні зі шлейфом. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася на прем'єрі нового серіалу Paramount+ Landman ("Землевласник") у Лос-Анджелесі.

Колишня дружина Брюса Вілліса вийшла на червону доріжку в чорній мереживній сукні, вкритій блискучим чорним бісером. Сукня з високим низом демонструвала її стрункі ноги та руки, коли Демі позувала для фотографів заходу.

Елегантний шлейф тягнувся за акторкою, коли вона йшла червоною доріжкою на високих підборах Christian Louboutin. А довгі темні пасма багатодітної мами спадали на її грудях голлівудськими хвилями.

Демі Мур Фото: Getty Images

Що стосується її макіяжу, то Демі Мур продемонструвала ефектний смокі-айз у поєднанні з ніжно-рожевими губами та персиковим рум’янцем.

Вона доповнила образ діамантовими сережками, які пасували до діамантового браслета та каблучок на лівій руці.

Демі Мур Фото: Getty Images

Акторка позувала зі своїми колегами із серіалу Пауліною Чавес, Мішель Рендольф, Біллі Бобом Торнтоном, Алі Лартер і Джейкобом Лофландом.

Нагадаємо, Демі Мур відвідала фотокол у Парижі в сукні з квітковим декором.

Також Фокус писав про образ Демі Мур на Геловін-2024.