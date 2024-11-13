Демі Мур у розкішній сукні зі шлейфом вийшла у світ (фото)
Знаменитість зробила акцент на темних відтінках. Демі також продемонструвала діамантові прикраси.
62-річна американська акторка Демі Мур вийшла у світ у розкішній чорній сукні зі шлейфом. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану зʼявилася на прем'єрі нового серіалу Paramount+ Landman ("Землевласник") у Лос-Анджелесі.
Колишня дружина Брюса Вілліса вийшла на червону доріжку в чорній мереживній сукні, вкритій блискучим чорним бісером. Сукня з високим низом демонструвала її стрункі ноги та руки, коли Демі позувала для фотографів заходу.
Елегантний шлейф тягнувся за акторкою, коли вона йшла червоною доріжкою на високих підборах Christian Louboutin. А довгі темні пасма багатодітної мами спадали на її грудях голлівудськими хвилями.
Що стосується її макіяжу, то Демі Мур продемонструвала ефектний смокі-айз у поєднанні з ніжно-рожевими губами та персиковим рум’янцем.
Вона доповнила образ діамантовими сережками, які пасували до діамантового браслета та каблучок на лівій руці.
Акторка позувала зі своїми колегами із серіалу Пауліною Чавес, Мішель Рендольф, Біллі Бобом Торнтоном, Алі Лартер і Джейкобом Лофландом.
Нагадаємо, Демі Мур відвідала фотокол у Парижі в сукні з квітковим декором.
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