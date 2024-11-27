Звезды, гирлянды и снег: Кара Делевинь снялась в рождественской рекламе Calvin Klein (фото)

Кара Делевинь представила праздничную коллекцию модного бренда. Звезда подиума перед камерой блистала в ярких нарядах.

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь в гламурных нарядах снялась для рождественской рекламной кампании Calvin Klein. 26 ноября модный бренд в Instagram опубликовал кадры с модной фотосессии.

32-летняя модель позировала перед камерой в эффектном красном атласном платье без рукавов со стильным глубоким вырезом. Кара прониклась праздничным настроением, укутавшись в разноцветные рождественские гирлянды.

Позже актриса добавила к своему яркому наряду пару стильных черных сапог до колена, когда поднималась по деревянной лестнице, чтобы установить большую серебряную звезду на верхушке бумажной рождественской елки.

Во втором образе Кара продемонстрировала свою потрясающую фигуру, надев кружевной бюстгальтер под черный кожаный брючный костюм. Свой образ она дополнила туфлями на шпильке, позируя рядом с горой подарочных коробок. Также Кара представила вечерний лук. Она надела черное мини-платье с пайетками и высокие сапоги, а вокруг нее падал искусственный снег. Для фотосессии звезда "Карнивал Роу" уложила свои длинные светлые локоны в аккуратную прическу и нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза коричневого оттенка тенями и черной подводкой, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Кара Делевинь потеряла миллионы при продаже своего сгоревшего особняка. Знаменитость решила не восстанавливать разрушенный огнем дом, а пустила с молотка оставшиеся руины.