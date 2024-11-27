Зірки, гірлянди і сніг: Кара Делевінь знялася в різдвяній рекламі Calvin Klein (фото)

Кара Делевінь представила святкову колекцію модного бренду. Зірка подіуму перед камерою сяяла в яскравому вбранні.

Британська акторка і супермодель Кара Делевінь у гламурному вбранні знялася для різдвяної рекламної кампанії Calvin Klein. 26 листопада модний бренд в Instagram опублікував кадри з модної фотосесії.

32-річна модель позувала перед камерою в ефектній червоній атласній сукні без рукавів зі стильним глибоким вирізом. Кара перейнялася святковим настроєм, закутавшись у різнокольорові різдвяні гірлянди.

Пізніше актриса додала до свого яскравого вбрання пару стильних чорних чобіт до коліна, коли піднімалася дерев'яними сходами, щоб встановити велику срібну зірку на верхівці паперової різдвяної ялинки.

У другому образі Кара продемонструвала свою приголомшливу фігуру, одягнувши мереживний бюстгальтер під чорний шкіряний брючний костюм. Свій образ вона доповнила туфлями на шпильці, позуючи поруч із горою подарункових коробок. Також Кара представила вечірній лук. Вона одягла чорну мінісукню з паєтками та високі чоботи, а навколо неї падав штучний сніг. Для фотосесії зірка "Карнівал Роу" вклала свої довгі світлі локони в акуратну зачіску і нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі коричневого відтінку тінями і чорною підводкою, а на губи нанесла нюдову помаду.

Раніше, 19 листопада, повідомлялося, що Кара Делевінь втратила мільйони під час продажу свого згорілого особняка. Знаменитість вирішила не відновлювати зруйнований вогнем будинок, а пустила з молотка руїни, що залишилися.