52-летняя София Вергара поделилась новыми гламурными снимками (фото)

Роман Софии Вергары с известным хирургом-ортопедом продлился недолго. Сейчас звезда "Гризельды" одинока и ищет новую любовь.

Колумбийская и американская актриса и модель София Вергара после расставания с хирургом Джастином Салиманом пытается наладить свою жизнь и как-то себя развлечь. 26 ноября она поделилась со своими поклонниками в Instagram знойными снимками своего вечернего отдыха.

Звезда "Гризельды" излучала уверенность перед камерой, демонстрируя свою невероятную фигуру. 52-летняя актриса позировала в разных позах, отдыхая на открытой террасе. Она была одета в красочном платье без бретелек нежного голубого оттенка с оранжевыми цветами. Легкое платье с высокий разрез до бедра придавало образу чувственную нотку. Темно-каштановые локоны Вергары были разделены пробором посередине и свободно ниспадали ей на плечи. Из украшений София наделаа пару массивных золотых сережек, а также изящное золотое ожерелье. Актриса отдыхала на качелях на открытом воздухе, облокотившись на белоснежную подушку. На другом снимке Вергара продемонстрировала нечто похожее на поддельную татуировку на правом колене, чем очень удивила своих поклонников.

Недавно знаменитая модель стала свободной женщиной. Она рассталась со своим бойфрендом, хирургом-ортопедом Джастином Салиманом. По словам инсайдеров, София пытается найти новую любовь, но у нее очень высокие требования к мужчинам.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что София Вергара в шикарном платье вышла на красную дорожку Emmy Award. Актриса стала первой латиноамериканкой, номинированной в категории "Лучшая актриса мини-сериала".