52-річна Софія Вергара поділилася новими гламурними знімками (фото)

Роман Софії Вергари з відомим хірургом-ортопедом тривав недовго. Нині зірка "Грізельди" самотня і шукає нове кохання.

Колумбійська та американська акторка і модель Софія Вергара після розставання з хірургом Джастіном Саліманом намагається налагодити своє життя і якось себе розважити. 26 листопада вона поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram спекотними знімками свого вечірнього відпочинку.

Зірка "Гризельди" випромінювала впевненість перед камерою, демонструючи свою неймовірну фігуру. 52-річна актриса позувала в різних позах, відпочиваючи на відкритій терасі. Вона була одягнена в барвисту сукню без бретелей ніжного блакитного відтінку з помаранчевими квітами. Легка сукня з високим розрізом до стегна надавала образу чуттєвої нотки. Темно-каштанові локони Вергари були розділені проділом посередині і вільно спадали їй на плечі. З прикрас Софія одягла пару масивних золотих сережок, а також витончене золоте намисто. Актриса відпочивала на гойдалці на відкритому повітрі, спершись на білосніжну подушку. На іншому знімку Вергара продемонструвала щось схоже на підроблене татуювання на правому коліні, чим дуже здивувала своїх шанувальників.

Нещодавно знаменита модель стала вільною жінкою. Вона розлучилася зі своїм бойфрендом, хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом. За словами інсайдерів, Софія намагається знайти нове кохання, але в неї дуже високі вимоги до чоловіків.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що Софія Вергара в шикарній сукні вийшла на червону доріжку Emmy Award. Акторка стала першою латиноамериканкою, номінованою в категорії "Найкраща актриса мінісеріалу".