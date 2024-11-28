Опустошенная Дженнифер Гарнер рассказала об утрате – фото

За неделю до смерти любимый ретривер актрисы перестала есть. Семья была удивлена, узнав, что Берди очень больна.

52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер сообщила своим 17 миллионам подписчиков в Instagram о том, что ее любимая собака, девятилетний золотистый ретривер Берди, умерла.

Бывшая жена Бена Аффлека опубликовала фото и видео с любимицей, которую взяла сразу после расставания с актером в 2015 году, сопроводив их трогательным текстом в память о собаке.

По словам знаменитости, хотя кому-то это может показаться безумием, оплакивать любимца, но Берди была той, о жизни которой она рассказывала своим поклонникам. Поэтому, считает Дженнифер, логично было рассказать и о ее уходе.

Проблемы у собаки начались неделю назад.

"Берди сообщила нам в четверг, что она не в себе (известная гурманка, Берди никогда не пропускала прием пищи). Мы были удивлены, узнав, что она не только была очень больна, но и была на исходе своей жизни. Ветеринар сказал нам, что собаки часто ждут, пока их хозяин не вернется домой из колледжа, и мы верим, что Берди сделала именно это, чтобы мы могли вместе погладить ее мягкие ушки и поблагодарить ее за то, что она лучшая собака в мире", – пишет Гарнер.

Гарнер рассказывает, что Берди любила, когда ей читали, всегда находила дорогу в кулинарное шоу и знала, как дать людям то, в чем они нуждались.

"Она прожила счастливую собачью жизнь и теперь играет роль, для которой была рождена: ангельской девочки. Это дар — любить и быть любимой таким существом, как собака", – подытожила Дженнифер.

Берди была сертифицированной терапевтической собакой, обученной для посещения детской больницы Лос-Анджелеса. Дженнифер часто видели на прогулках с детьми и их любимицей. В свое время эта собака сопровождаоа Бена Аффлека и его тогдашней девушки Аны де Армас на семейной прогулке с тремя детьми в 2020 году.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Гарнер обиделась на Дженнифер Лопес и чувствует себя использованной. В то же время друзья актрисы приоткрыли тайну над ее личной жизнью.