Спустошена Дженніфер Гарнер розповіла про втрату — фото

За тиждень до смерті улюблена ретриверка актриси перестала їсти. Сім'я була здивована, дізнавшись, що Берді дуже хвора.

52-річна американська акторка Дженніфер Гарнер повідомила своїм 17 мільйонам підписників в Instagram про те, що її улюблена собака, дев'ятирічна золотиста ретриверка Берді, померла.

Колишня дружина Бена Аффлека опублікувала фото і відео з улюбленицею, яку взяла одразу після розставання з актором 2015 року, супроводивши їх зворушливим текстом на згадку про собаку.

За словами знаменитості, хоча комусь це може здатися божевіллям, оплакувати улюбленицю, але Берді була тією, про життя якої вона розповідала своїм шанувальникам. Тому, вважає Дженніфер, логічно було розповісти і про її відхід.

Проблеми у собаки почалися тиждень тому.

"Берді повідомила нам у четвер, що вона не в собі (відома гурманка, Берді ніколи не пропускала прийом їжі). Ми були здивовані, дізнавшись, що вона не тільки була дуже хвора, а й була в кінці свого життя. Ветеринар сказав нам, що собаки часто чекають, поки їхній хазяїн не повернеться додому з коледжу, і ми віримо, що Берді зробила саме це, щоб ми могли разом погладити її м'які вушка та подякувати їй за те, що вона найкраща собака у світі", — пише Гарнер.

Актриса розповідає, що Берді любила, коли їй читали, завжди знаходила дорогу в кулінарне шоу і знала, як дати людям те, чого вони потребували.

"Вона прожила щасливе собаче життя і тепер грає роль, для якої була народжена: ангельської дівчинки. Це дар — любити і бути коханою такою істотою, як собака", — підсумувала Дженніфер.

Берді була сертифікованою терапевтичною собакою, навченою для відвідування дитячої лікарні Лос-Анджелеса. Дженніфер часто бачили на прогулянках із дітьми та їхньою улюбленицею. Свого часу собака супроводжувала Бена Аффлека та його тодішню дівчину Ану де Армас на сімейній прогулянці з трьома дітьми 2020 року.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Гарнер образилася на Дженніфер Лопес і відчуває себе використаною. Водночас друзі актриси відкрили таємницю над її особистим життям.