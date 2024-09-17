Друзі Дженніфер Гарнер розповіли про її справжні почуття до свого бойфренда

Актриса зустрічається з підприємцем Джоном Міллером з 2018 року.

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52-річна американська актриса Дженніфер Гарнер, колишня дружина Бена Аффлека, закохана у свого "веселого" і "легкого" бойфренда, бізнесмена Джона Міллера, розповіли її друзі журналу People.

Багатодітна мати надавала всіляку підтримку Аффлеку на етапі його проблем у шлюбі з Дженніфер Лопес і подальшого розлучення, що не дуже подобалося Міллеру. Він був не в захваті, що його кохана жінка змушена розриватися між своєю сім'єю і втіхою колишнього, проте довіряв їй і не боявся, що Дженніфер повернеться до Бена.

Зараз ці проблеми позаду, і Гарнер увесь свій час знову присвячує сім'ї та стосункам.

"Вона кохає Міллера. У них серйозні стосунки. У нього теж є діти, і він розуміє її пріоритети. Їхні стосунки веселі та легкі. Вона дуже щаслива", — повідомив інсайдер.

Міллер — юрист і нині обіймає посаду генерального директора CaliBurger і його материнської компанії CaliGroup.

Джон і Дженніфер вперше зустрілися 2018 року, незабаром після того, як її розлучення з Аффлеком було завершено. Пара ненадовго розлучалася 2020 року, але 2022 року вони знову зійшлися. Пізніше один з їхніх друзів розповів журналістам, що вони "взяли тривалу перерву у стосунках", але тепер Дженніфер дуже щаслива, що вони знову разом.

Міллер раніше був одружений зі скрипалькою Керолайн Кемпбелл, з якою у нього двоє дітей. Вони розлучилися 2011 року.

Тим часом епопея з розлученням Бена Аффлека і Дженніфер Лопес триває. Як відомо, співачка подала на розлучення 20 серпня, у день другої річниці їхнього шлюбу. Подружжя з квітня жило окремо, а актор навіть встиг обзавестися новим будинком у Брентвуді. Однак днями пару, яка перебуває в процесі розлучення, помітили за поцілунками.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек не підтримує стосунки з дітьми Дженніфер Лопес після розриву.