Друзья Дженнифер Гарнер рассказали о ее настоящих чувствах к своему бойфренду

Актриса встречается с предпринимателем Джоном Миллером с 2018 года.

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52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека, влюблена в своего "веселого" и "легкого" бойфренда, бизнесмена Джона Миллера, рассказали ее друзья журналу People.

Многодетная мать оказывала всяческую поддержку Аффлеку на этапе его проблем в браке с Дженнифер Лопес и последовавшего за ними развода, что не очень нравилось Миллеру. Он был не в восторге, что его любимая женщина вынуждена разрываться между своей семьей и утешением бывшего, однако доверял ей и не боялся, что Дженнифер вернется к Бену.

Сейчас эти проблемы позади, и Гарнер все свое время снова посвящает семье и отношениям.

"Она любит Миллера. У них серьезные отношения. У него тоже есть дети, и он понимает ее приоритеты. Их отношения веселые и легкие. Она очень счастлива", – сообщил инсайдер.

Миллер — юрист и в настоящее время занимает должность генерального директора CaliBurger и его материнской компании CaliGroup.

Джон и Дженнифер впервые встретились в 2018 году, вскоре после того, как ее развод с Аффлеком был завершен. Пара ненадолго расставалась в 2020 году, но в 2022 году они снова сошлись. Позже один из их друзей рассказал журналистам, что они "взяли длительный перерыв в отношениях", но теперь Дженнифер очень счастлива, что они снова вместе.

Миллер ранее был женат на скрипачке Кэролайн Кэмпбелл, с которой у него двое детей. Они развелись в 2011 году.

Тем временем эпопея с разводом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продолжается. Как известно, певица подала на развод 20 августа, в день второй годовщины их брака. Супруги с апреля жили отдельно, а актер даже успел обзавестись новым домом в Брентвуде. Однако на днях пару, которая находится в процессе развода, заметили за поцелуями.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек не поддерживает отношения с детьми Дженнифер Лопес после разрыва.