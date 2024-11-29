Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие кадры детей Джейсона Стейтема (фото)

Звездная пара воспитывает сына Джека и дочь Изабеллу. Они довольно редко показывают наследников публике.

37-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие кадры детей от 57-летнего актера Джейсона Стейтема. Семейные фото звезда соцсетей опубликовала в Instagram.

"В последнее время", — подписала карусель фото модель.

В частности, на снимках появилась маленькая Изабелла, которая родилась в начале 2022 года. Ее звездная мама старается не показывать лицо двухлетней наследницы. Впрочем, на фото можно увидеть ее светлые вьющиеся волосы.

Изабелла проводила время со старшим братом Джеком, который родился в 2017 году, и родителями.

"Мои любимые люди", "Лучшая семья", "Потрясающе", — реагируют на свежие семейные кадры подписчики Роузи.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала детей Джейсона Стейтема

Хантингтон-Уайтли и Стейтем до сих пор официально не узаконили свои отношения, о которых известно с 2010 года. Впрочем, недавно стало известно о планах пары пожениться.

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения — в основном из-за того, что он был легкомысленным. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом. Они влюблены больше, чем когда-либо", — говорил инсайдер.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Также, по слухам, актер и модель готовы к рождению третьего ребенка.

Напомним, Джейсон Стейтем показал отдых с детьми на яхте.

Также Фокус писал об отдыхе Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли в Италии.