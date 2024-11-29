Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісні кадри дітей Джейсона Стейтема (фото)

Зіркова пара виховує сина Джека та доньку Ізабеллу. Вони доволі рідко показують спадкоємців публіці.

37-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісні кадри дітей від 57-річного актора Джейсона Стейтема. Сімейні фото зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

"Останнім часом", — підписала карусель фото модель.

Зокрема, на знімках зʼявилася маленька Ізабелла, яка народилася на початку 2022 року. Її зіркова мама намагається не показувати обличчя дворічної спадкоємиці. Втім, на фото можна побачити її світле кучеряве волосся.

Ізабелла проводила час зі старшим братиком Джеком, який народився у 2017 році, та батьками.

"Мої улюблені люди", "Найкраща родина", "Приголомшливо", — реагують на свіжі сімейні кадри підписники Роузі.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала дітей Джейсона Стейтема

Гантінгтон-Вайтлі та Стейтем досі офіційно не узаконили свої стосунки, про які відомо з 2010 року. Втім, нещодавно стало відомо про плани пари одружитися.

"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння — в основному через те, що він був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов’язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком. Вони закохані більше, ніж будь-коли", — говорив інсайдер.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Також, за чутками, актор та модель готові до народження третьої дитини.

Нагадаємо, Джейсон Стейтем показав відпочинок з дітьми на яхті.

Також Фокус писав про відпочинок Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі в Італії.