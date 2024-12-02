Элизабет Херли в платье с глубоким декольте посетила шоу с сыном (фото)

Звезда экрана встретилась с Элтоном Джоном — крестным отцом своего единственного сына. Легендарный певец написал музыку для спектакля "Дьявол носит Prada: мюзикл".

Английская актриса Элизабет Херли вышла в свет с единственным сыном Дамианом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась на мировой премьере нового шоу сэра Элтона Джона "Дьявол носит Prada: мюзикл". К Элизабет присоединился сын Дамиан в лондонском театре "Доминион".

Херли вышла на публику в полупрозрачном платье с бисером, которое подчеркнуло ее глубокое декольте и стройную фигуру.

Звезда фильмов об Остине Пауэрсе также продемонстрировала золотые аксессуары, надев туфли на каблуках на высокой платформе и держа свои вещи в металлическом клатче.

Волосы 59-летней Элизабет были распущены и уложены легкими волнами. Она сделала вечерний макияж.

К звезде экрана присоединился ее единственный сын Дамиан, 22 года, чей крестный отец, сэр Элтон Джон, написал музыку для шоу. Юноша был в длинном черном кожаном тренче и брюках в тон.

Элизабет Херли с сыном Дамианом Фото: Getty Images

Элизабет также позировала с Элтоном Джоном, который появился на премьере в черном костюме с яркими красными элементами и очками.

Долгожданное шоу основано на комедии 2006 года с Мерил Стрип в главной роли, которая была основана на одноименной книге Лорен Вайсбергер.

Элизабет Херли и Элтон Джон Фото: Getty Images

Напомним, Элизабет Херли показала фигуру в белоснежном купальнике.

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