Элизабет Херли в платье с глубоким декольте посетила шоу с сыном (фото)
Звезда экрана встретилась с Элтоном Джоном — крестным отцом своего единственного сына. Легендарный певец написал музыку для спектакля "Дьявол носит Prada: мюзикл".
Английская актриса Элизабет Херли вышла в свет с единственным сыном Дамианом. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана появилась на мировой премьере нового шоу сэра Элтона Джона "Дьявол носит Prada: мюзикл". К Элизабет присоединился сын Дамиан в лондонском театре "Доминион".
Херли вышла на публику в полупрозрачном платье с бисером, которое подчеркнуло ее глубокое декольте и стройную фигуру.
Звезда фильмов об Остине Пауэрсе также продемонстрировала золотые аксессуары, надев туфли на каблуках на высокой платформе и держа свои вещи в металлическом клатче.
Волосы 59-летней Элизабет были распущены и уложены легкими волнами. Она сделала вечерний макияж.
К звезде экрана присоединился ее единственный сын Дамиан, 22 года, чей крестный отец, сэр Элтон Джон, написал музыку для шоу. Юноша был в длинном черном кожаном тренче и брюках в тон.
Элизабет также позировала с Элтоном Джоном, который появился на премьере в черном костюме с яркими красными элементами и очками.
Долгожданное шоу основано на комедии 2006 года с Мерил Стрип в главной роли, которая была основана на одноименной книге Лорен Вайсбергер.
Напомним, Элизабет Херли показала фигуру в белоснежном купальнике.
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