Елізабет Герлі в сукні з глибоким декольте відвідала шоу із сином (фото)

Зірка екрану зустрілася з Елтоном Джоном — хрещеним батьком свого єдиного сина. Легендарний співак написав музику для вистави "Диявол носить Prada: мюзикл".

Англійська акторка Елізабет Герлі вийшла у світ з єдиним сином Даміаном. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася на світовій прем’єрі нового шоу сера Елтона Джона "Диявол носить Prada: мюзикл". До Елізабет приєднався син Даміан у лондонському театрі "Домініон".

Герлі вийшла на публіку в напівпрозорій сукні з бісером, яка підкреслила її глибоке декольте та струнку фігуру.

Зірка фільмів про Остіна Паверса також продемонструвала золоті аксесуари, взувши туфлі на підборах на високій платформі та тримавши свої речі в металевому клатчі.

Волосся 59-річної Елізабет було розпущене та укладене легкими хвилями. Вона зробила вечірній макіяж.

До зірки екрану приєднався її єдиний син Даміан, 22 роки, чий хрещений батько, сер Елтон Джон, написав музику для шоу. Юнак був у довгому чорному шкіряному тренчі та штанах у тон.

Елізабет Герлі із сином Даміаном Фото: Getty Images

Елізабет також позувала з Елтоном Джоном, який зʼявився на премʼєрі в чорному костюмі з яскравими червоними елементами та окулярами.

Довгоочікуване шоу засноване на комедії 2006 року з Меріл Стріп у головній ролі, яка була заснована на однойменній книзі Лорен Вайсбергер.

Елізабет Герлі та Елтон Джон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Елізабет Герлі показала фігуру в білосніжному купальнику.

Також Фокус писав про воззʼєднання Елізабет Герлі з колишнім чоловіком.