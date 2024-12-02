53-летняя жена Уилла Смита намекнула на роман с девушкой (фото)

Джада Пинкетт-Смит опубликовала фото в ванной и объяснила, что снимок сделан в квартире ее подруги.

Американская актриса, продюсер и певица Джада Пинкетт-Смит показала, как наслаждается отдыхом, сидя в огромной ванной своей подруги. На снимке, опубликованном в Instagram, она сидит в воде, глядя в огромное панорамное окно.

"В последнее время я была одержима "поиском магии в обыденности". Открытием простых радостей, которые переносят меня в настоящее время, что усиливает связь с собой и другими. Например, наблюдением за полетом ястребов за окном ванной моей девушки, сидя в ее ванне после того, как она нанесла мне на лицо грязевую маску, которая сделала мою кожу такой счастливой. Хочу поделиться этим с вами", – говорится в подписи.

Она также добавила видео, где закутана в уютный белый халат и делится своими мыслями по поводу омолаживающей маски. Нанося средство для лица, она параллельно рассказала, что у нее намечается новый проект, но не раскрыла подробности.

С кем на данный момент встречается Джада, она не стала уточнять. Известно, что она и Уилл не придерживаются в своем браке моногамии.

Джада и Уилл ранее рассказали СМИ, что они приняли тайное решение расстаться в 2016 году. В прошлом месяце они впервые больше чем за год появились вместе на свидании. Пара поужинала в одном из лос-анджелесских ресторанов.

Статус брака Смитов сложный. В последний раз их публично сфотографировали на премьере фильма Уилла "Плохие парни: Едь или умри" в мае. Пару сопровождали их дети: 24-летняя Уиллоу, 26-летний Джейден и старший син Уилла от брака с Шери Зампино, 31-летний Трей.

В октябре 2023 года, выступая на Today Show, Пинкетт-Смит рассказала Ходе Котб, что они приняли решение расстаться семь лет назад, после того как почувствовали себя "изнуренными попытками" работать над своим браком.

"Я думаю, мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек", — объяснила она, что заставило их отдалиться друг от друга.

В книге Пинкетт-Смит "Достойная" (Worthy) она описывает расставание как "развоод", но пояснила, что они так и не подали никаких документов.

"Это не был развод на бумаге. Но это был развод", – подчеркнула Джада.

Мемуары Джады Пинкетт-Смит

Брак Джады с Уиллом оказался под пристальным вниманием общественности в 2020 году, когда она взяла у него интервью в своем ток-шоу Red Table Talk о "связях", которые у нее были четырьмя годами ранее с певцом Аугусто Алсиной. Он на 21 год моложе ее. После разрыва с ним Джада вернулась к мужу.

Отношения приобрели еще большую известность в 2022 году, когда Уилл ударил Криса Рока на церемонии вручения "Оскара" за то, что тот грубо пошутил о Джаде.

Ранее Фокус писал, что Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке и мечтах о гареме с Холли Берри.