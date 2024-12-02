53-річна дружина Вілла Сміта натякнула на роман із дівчиною (фото)

Джада Пінкетт-Сміт опублікувала фото у ванній і пояснила, що знімок зроблено у квартирі її подруги.

Американська актриса, продюсерка і співачка Джада Пінкетт-Сміт показала, як насолоджується відпочинком, сидячи у величезній ванній своєї подруги. На знімку, опублікованому в Instagram, вона сидить у воді, дивлячись у величезне панорамне вікно.

"Останнім часом я була одержима "пошуком магії в буденності". Відкриттям простих радощів, які переносять мене в теперішній час, що посилює зв'язок із собою та іншими. Наприклад, спостереженням за польотом яструбів за вікном ванної моєї дівчини, сидячи в її ванні після того, як вона нанесла мені на обличчя грязьову маску, яка зробила мою шкіру такою щасливою. Хочу поділитися цим із вами", — йдеться в підписі.

Вона також додала відео, де закутана в затишний білий халат і ділиться своїми думками з приводу омолоджувальної маски. Наносячи засіб для обличчя, вона паралельно розповіла, що у неї заплановано новий проєкт, але не розкрила подробиць.

З ким наразі зустрічається Джада, вона не стала уточнювати. Відомо, що вона і Вілл не дотримуються у своєму шлюбі моногамії.

Джада і Вілл раніше розповіли ЗМІ, що вони прийняли таємне рішення розлучитися в 2016 році. Минулого місяця вони вперше більше ніж за рік з'явилися разом на побаченні. Пара повечеряла в одному з лос-анджелеських ресторанів.

Статус шлюбу Смітів складний. Востаннє їх публічно сфотографували на прем'єрі фільму Вілла "Погані хлопці: Їдь або помри" в травні. Пару супроводжували їхні діти: 24-річна Віллоу, 26-річний Джейден і старший син Вілла від шлюбу з Шері Зампіно, 31-річний Трей.

У жовтні 2023 року, виступаючи на Today Show, Пінкетт-Сміт розповіла Годі Котб, що вони ухвалили рішення розлучитися сім років тому, після того як відчули себе "виснаженими спробами" працювати над своїм шлюбом.

"Я думаю, ми обидва все ще застрягли у своїх фантазіях про те, якою, на нашу думку, має бути інша людина", — пояснила вона, що змусило їх віддалитися одне від одного.

У книзі Пінкетт-Сміт "Гідна" (Worthy) вона описує розставання як "розлучення", але пояснила, що вони так і не подали жодних документів.

"Це не було розлучення на папері. Але це було розлучення", — наголосила Джада.

Мемуари Джади Пінкетт-Сміт

Шлюб Джади з Віллом опинився під пильною увагою громадськості 2020 року, коли вона взяла в нього інтерв'ю у своєму ток-шоу Red Table Talk про "зв'язки", які в неї були чотирма роками раніше зі співаком Аугусто Алсіною. Він на 21 рік молодший за неї. Після розриву з ним Джада повернулася до чоловіка.

Стосунки набули ще більшої популярності 2022 року, коли Вілл вдарив Кріса Рока на церемонії вручення "Оскара" за те, що той грубо пожартував про Джаду.

Раніше Фокус писав, що Вілл Сміт розповів про свій полігамний шлюб і мрії про гарем з Голлі Беррі.