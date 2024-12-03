Николь Кидман и Памела Андерсон в шикарных платьях посетили Gotham Awards 2024 (фото)

Обе актрисы прославились своими новыми ролями. На красной дорожке Кидман и Андерсон продемонстрировали свой безупречный вкус.

Звезды Голливуда, актрисы Николь Кидман и Памела Андерсон в шикарных вечерних платьях произвели фурор на церемонии вручения премии Gotham Awards 2024, которая состоялась появилась в понедельник в Cipriani Wall Street в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

57-летняя обладательница премии "Оскар" Николь Кидман появилась на красной дорожке в эффектном черном платье с ярким цветочным принтом. Платье в пол на тонких бретелях с длинным шлейфом выгодно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Николь олицетворяла собой квинтэссенцию голливудского гламура. Звезда распустила свои светлые волосы и нанесла вечерний макияж: выделила глаза коричневыми тенями, черной подводкой и тушью, а губы накрасила темно-красной помадой. На фотоколле она излучала уверенность и утонченность.

Николь Кидман Фото: Getty Images

На церемонии Кидман была номинирована на премию "Лучшая главная роль" за свою работу в фильме "Малышка", где она сыграла замужнюю женщину-руководительницу, запутавшуюся в сложном романе с молодым стажером.

На звездном мероприятии также присутствовала актриса Памела Андерсон. 57-летняя звезда сериала "Спасатели Малибу", ценит свою естественную красоту и продолжает выходить в свет без макияжа. Канадская актриса для вечера выбрала потрясающее приталенной золотое платье без бретелек с пышным шлейфом и большим бантом.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила туфлями в тон на высоких каблуках. Памела распустила свои светлые волосы, которые мягкими волнами ниспадали ей на плечи.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Андерсон в последнее время прославилась своей ролью в фильме "Последняя танцовщица", где она играет опытную артистку из Лас-Вегаса, переживающую закат своей карьеры. Работа Памелы получила признание как критиков, так и зрителей и принесла ей премию Marquee Award на кинофестивале SCAD в Саванне.

Ранее, 18 ноября, Фокус писал о том, что 57-летняя Памела Андерсон в скромном платье появилась на Governors Awards 2024.