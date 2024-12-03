Ніколь Кідман і Памела Андерсон у шикарних сукнях відвідали Gotham Awards 2024 (фото)

Обидві актриси прославилися своїми новими ролями. На червоній доріжці Кідман і Андерсон продемонстрували свій бездоганний смак.

Зірки Голлівуду, акторки Ніколь Кідман і Памела Андерсон у розкішних вечірніх сукнях викликали фурор на церемонії вручення премії Gotham Awards 2024, яка відбулася з'явилася в понеділок у Cipriani Wall Street в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

57-річна володарка премії "Оскар" Ніколь Кідман з'явилася на червоній доріжці в ефектній чорній сукні з яскравим квітковим принтом. Сукня до підлоги на тонких бретелях з довгим шлейфом вигідно підкреслила струнку фігуру акторки. Ніколь уособлювала собою квінтесенцію голлівудського гламуру. Зірка розпустила своє світле волосся і нанесла вечірній макіяж: виділила очі коричневими тінями, чорною підводкою і тушшю, а губи нафарбувала темно-червоною помадою. На фотоколі вона випромінювала впевненість і витонченість.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

На церемонії Кідман була номінована на премію "Найкраща головна роль" за свою роботу у фільмі "Крихітка", де вона зіграла заміжню жінку-керівника, яка заплуталася в складному романі з молодим стажистом.

На зірковому заході також була присутня актриса Памела Андерсон. 57-річна зірка серіалу "Рятувальники Малібу", цінує свою природну красу і продовжує виходити у світ без макіяжу. Канадська акторка для вечора обрала приголомшливу приталену золоту сукню без бретельок з пишним шлейфом і великим бантом.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила туфлями в тон на високих підборах. Памела розпустила своє світле волосся, яке м'якими хвилями спадало їй на плечі.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Андерсон останнім часом прославилася своєю роллю у фільмі "Остання танцівниця", де вона грає досвідчену артистку з Лас-Вегаса, яка переживає занепад своєї кар'єри. Робота Памели отримала визнання як критиків, так і глядачів і принесла їй премію Marquee Award на кінофестивалі SCAD у Савані.

Раніше, 18 листопада, Фокус писав про те, що 57-річна Памела Андерсон у скромній сукні з'явилася на Governors Awards 2024.