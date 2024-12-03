62-летняя Деми Мур в вечернем платье Dior блистала на красной дорожке Gotham Awards (фото)

Деми Мур сейчас находится на пике славы благодаря своей роли Элизабет в фильме "Субстанция". Актриса много снимается в кино и является желанным гостем на разных церемониях.

Знаменитая американская актриса Деми Мур в шикарном платье вышла на красную дорожку на 34-й ежегодной церемонии вручения премии Gotham Awards, которая состоялась вечером 2 декабря в кинотеатре Cipriani Wall Street в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

62-летняя звезда продемонстрировала свою красоту в элегантном корсетном платье Dior темно-фиолетового цвета. Платье на тонких бретелях с расклешенной плиссированной юбкой выгодно подчеркнуло невероятно стройную фигуру Мур. Она распустила свои темные локоны и нанесла палитру вечернего макияжа: глаза накрасила дымчатыми теми, черной подводкой и тушью; подчеркнула высокие скулы персиковыми румянами и покрыла губы нежно-розовой помадой. Из украшений на Деми было шикарное колье Bulgari, усыпанное бриллиантами.

Деми Мур Фото: Getty Images

Мур была номинирована на премию за исполнение главной роли в фантастическом фильме "Субстанция". Во время выступления на церемонии она откровенно рассказала о том, что для нее значит старение, подчеркнув, что этот естественный процесс не пугает ее. Теперь красавица-брюнетка работает над своей неуверенностью в себе и благодарна за возможность продолжать карьеру актрисы.

Среди других звезд на мероприятии были такие актрисы, как Зендая, Обри Плаза, Мейси Стелла, Николь Кидман, Памела Андерсон и другие.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что Деми Мур в красивом платье с цветочным декором позировала на фотоколле в Париже. Актриса активно продвигает новый фильм "Субстанция", в котором она сыграла одну из главных ролей.