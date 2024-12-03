62-річна Демі Мур у вечірній сукні Dior виблискувала на червоній доріжці Gotham Awards (фото)

Демі Мур зараз перебуває на піку слави завдяки своїй ролі Елізабет у фільмі "Субстанція". Актриса багато знімається в кіно і є бажаним гостем на різних церемоніях.

Знаменита американська акторка Демі Мур у шикарній сукні вийшла на червону доріжку на 34-й щорічній церемонії вручення премії Gotham Awards, яка відбулася ввечері 2 грудня в кінотеатрі Cipriani Wall Street у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

62-річна зірка продемонструвала свою красу в елегантній корсетній сукні Dior темно-фіолетового кольору. Сукня на тонких бретелях з розкльошеною плісированою спідницею вигідно підкреслила неймовірно струнку фігуру Мур. Вона розпустила свої темні локони і нанесла палітру вечірнього макіяжу: очі нафарбувала димчастими тінями, чорною підводкою і тушшю; підкреслила високі вилиці персиковими рум'янами і покрила губи ніжно-рожевою помадою. З прикрас на Демі було шикарне кольє Bulgari, усипане діамантами.

Демі Мур Фото: Getty Images

Мур була номінована на премію за виконання головної ролі у фантастичному фільмі "Субстанція". Під час виступу на церемонії вона відверто розповіла про те, що для неї означає старіння, зауваживши, що цей природний процес не лякає її. Тепер красуня-брюнетка працює над своєю невпевненістю в собі та вдячна за можливість продовжувати кар'єру актриси.

Серед інших зірок на заході були такі актриси, як Зендая, Обрі Плаза, Мейсі Стелла, Ніколь Кідман, Памела Андерсон та інші.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що Демі Мур у красивій сукні з квітковим декором позувала на фотоколі в Парижі. Актриса активно просуває новий фільм "Субстанція", в якому вона зіграла одну з головних ролей.