Боялась, что арестуют: Марго Робби рассказала, как ударила Леонардо Ди Каприо

Импровизация, которая сперва напугала даже саму Марго, позже принесла ей первую прорывную роль в большом кино. Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо оценили смелость начинающей актрисы.

34-летняя австралийская актриса Марго Робби, которая недавно стала мамой в первый раз, призналась, что во время кастинга на роль в фильме "Волк с Уолл-стрит" дала пощечину Леонардо Ди Каприо. Об этом она рассказала во время подкаста Talking Pictures.

По словам знаменитости, они с Лео репетировали сцену, которая должна была закончиться поцелуем. Последняя фраза Ди Каприо была: "Подойди сюда и поцелуй меня".

"И в голове у меня промелькнула мысль: "Я бы точно поцеловала Леонардо Ди Каприо. Это было бы потрясающе. Не могу дождаться, чтобы рассказать об этом всем своим друзьям. А потом я подумала… нет. И просто дала ему пощечину", – вспоминает Марго, которой на тот момент было 22 года.

В студии воцарилась мертвая тишина, показавшаяся Робби вечностью, хоть длилась всего три секунды.

"А потом они просто расхохотались. Лео и Марти (режиссер Мартин Скорсезе) так смеялись, что сказали: "Это было здорово"", – продолжила свой рассказ актриса.

Несмотря на такую реакцию, Марго серьезно испугалась того, что только что сделала.

"Я подумала: "Тебя арестуют, я почти уверена, что это нападение, избиение. Ты не только больше никогда не будешь работать, но и попадешь в тюрьму за это, идиотка. И еще, зачем тебе было так стараться? Ты могла бы сделать это легче", – продолжила она.

Робби сыграла в картине Мартина Скорсезе свою первую крупную роль в кино. Она воплотила на экране образ Наоми, бескомпромиссной жены Джордана Белфорта (Ди Каприо).

Марго Робби в роли Наоми

Фильм о реальном финансовом мошеннике Джордане Белфорте, который вышел на большие экраны в декабре 2013 года, удостоился пяти номинаций на "Оскар" и собрал в мировом прокате более $390 млн. Юную Марго он вынес на волну успеха. После того она появилась в таких крупных картинах как "Однажды в Голливуде", "Сенсация" и "Барби".

Ранее Фокус писал, как Марго Робби отреагировала на провал фильма "Вавилон".