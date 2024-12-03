Боялася, що заарештують: Марго Роббі розповіла, як вдарила Леонардо Ді Капріо

Імпровізація, яка спершу налякала навіть саму Марго, пізніше принесла їй першу проривну роль у великому кіно. Мартін Скорсезе і Леонардо Ді Капріо оцінили сміливість актриси-початківця.

34-річна австралійська акторка Марго Роббі, яка нещодавно стала мамою вперше, зізналася, що під час кастингу на роль у фільмі "Вовк з Волл-стріт" дала ляпаса Леонардо Ді Капріо. Про це вона розповіла під час подкасту Talking Pictures.

За словами знаменитості, вони з Лео репетирували сцену, яка мала закінчитися поцілунком. Остання фраза Ді Капріо була: "Підійди сюди і поцілуй мене".

"І в голові у мене промайнула думка: "Я б точно поцілувала Леонардо Ді Капріо. Це було б приголомшливо. Не можу дочекатися, щоб розповісти про це всім своїм друзям. А потім я подумала... ні. І просто дала йому ляпаса", — згадує Марго, якій на той момент було 22 роки.

У студії запанувала мертва тиша, що здалася Роббі вічністю, хоч тривала всього три секунди.

"А потім вони просто розреготалися. Лео і Марті (режисер Мартін Скорсезе) так сміялися, що сказали: "Це було чудово"", — продовжила свою розповідь актриса.

Попри таку реакцію, Марго серйозно злякалася того, що щойно зробила.

"Я подумала: "Тебе заарештують, я майже впевнена, що це напад, побиття. Ти не тільки більше ніколи не працюватимеш, а й потрапиш до в'язниці за це, ідіотко. І ще, навіщо тобі було так старатися? Ти могла б зробити це легше", — продовжила вона.

Роббі зіграла в картині Мартіна Скорсезе свою першу велику роль у кіно. Вона втілила на екрані образ Наомі, безкомпромісної дружини Джордана Белфорта (Ді Капріо).

Марго Роббі в ролі Наомі

Фільм про реального фінансового шахрая Джордана Белфорта, який вийшов на великі екрани в грудні 2013 року, удостоївся п'яти номінацій на "Оскара" і зібрав у світовому прокаті понад $390 млн. Юну Марго він виніс на хвилю успіху. Після того вона з'явилася в таких великих картинах як "Одного разу в Голлівуді", "Сенсація" і "Барбі".

Раніше Фокус писав, як Марго Роббі відреагувала на провал фільму "Вавилон".