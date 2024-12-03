Натали Портман в мини-платье позировала на фотоколле сериала "Женщина в озере" (фото)

В Лос-Анджелесе актриса представила драматический сериал, в котором исполнила главную роль. Она мило общалась с коллегами и с удовольствием позировала для фотографий.

Знаменитая американская актриса Натали Портман привлекла всеобщее внимание на фотоколле нового сериала "Женщина в озере", снятого по заказу Apple TV в SAG-AFTRA, который состоялся в вечером понедельник, 2 декабря, в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

43-летняя актриса на мероприятии появилась в ослепительном мини-платье синего и желтого цветов, украшенном крупными пайетками. Платье с короткими рукавами и застежкой-молнией спереди выгодно подчеркнуло стройную фигуру звезды "Призраков Гойи". Свой образ Натали дополнила черными босоножками с ремешками на высоких каблуках. Обладательница "Оскара" уложила волосі в єлегантную прическу и сделала гламурный макияж, используя коричневые тени для век, черную подводку, розовые румяна и яркую красную губную помаду. Натали, казалось, была в хорошем расположении духа и с удовольствием позировала для фотографий.

Натали Портман Фото: Getty Images

В семисерийном триллере "Женщина в озере" Натали играет еврейскую домохозяйку Мэдди Шварц, живущую в Балтиморе 1960-х годов, которую волнует нераскрытое убийство. В звездный актерский состав мини-сериала также вошли И'лан Ноэль, Бретт Гельман, Байрон Бауэрс, Ноа Джуп, Джозайя Кросс, Майки Мэдисон, Прюитт Тейлор Винс и многие другие.

Говоря о проекте, Натали сказала: "Основа просто женщины, желающей быть свободной, — это тема, которая мне интересна. Другая — это просто быть еврейской женщиной в Балтиморе в 1960-х годах. Моя бабушка была из Балтимора, и поэтому у меня было много представлений о том, каким было то время.

Ранее, 7 ноября, Фокус писал о том, как Натали Портман отреагировала на новый роман бывшего мужа.