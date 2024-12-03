Наталі Портман у міні-сукні позувала на фотоколі серіалу "Леді в озері" (фото)

У Лос-Анджелесі актриса презентувала драматичний серіал, у якому виконала головну роль. Вона мило спілкувалася з колегами і з задоволенням позувала для фотографій.

Знаменита американська акторка Наталі Портман привернула загальну увагу на фотоколі нового серіалу "Леді в озері", знятого на замовлення Apple TV, у SAG-AFTRA, що відбувся ввечері понеділка, 2 грудня, в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

43-річна акторка на заході з'явилася в сліпучій мінісукні синього і жовтого кольорів, прикрашеній великими паєтками. Сукня з короткими рукавами і застібкою-блискавкою спереду вигідно підкреслила струнку фігуру зірки "Привидів Гойї". Свій образ Наталі доповнила чорними босоніжками з ремінцями на високих підборах. Володарка "Оскара" уклала волосся в елегантну зачіску і зробила гламурний макіяж, використовуючи коричневі тіні для повік, чорну підводку, рожеві рум'яна і яскраву червону губну помаду. Наталі, здавалося, була в доброму гуморі та із задоволенням позувала для фотографій.

Наталі Портман Фото: Getty Images

У семисерійному трилері "Леді в озері" Наталі грає єврейську домогосподарку Медді Шварц, що живе в Балтіморі 1960-х років, яку хвилює нерозкрите вбивство. До зоряного акторського складу мінісеріалу також увійшли І'лан Ноель, Бретт Гельман, Байрон Бауерс, Ноа Джуп, Джозайя Крос, Майкі Медісон, Прюїтт Тейлор Вінс і багато інших.

Говорячи про проект, Наталі сказала: "Основа просто жінки, яка бажає бути вільною, — це тема, яка мені цікава. Інша — це просто бути єврейською жінкою в Балтіморі в 1960-х роках. Моя бабуся була з Балтимора, і тому в мене було багато уявлень про те, яким був той час.

Раніше, 7 листопада, Фокус писав про те, як Наталі Портман відреагувала на новий роман колишнього чоловіка.