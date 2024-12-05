Кто сыграет профессора Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере: СМИ назвали кандидата (фото)

Персонаж Северуса Снейпа является одним из ключевых во вселенной Гарри Поттера. В восьми фильмах студии Warner Bros. его сыграл британский актер Алан Рикман, который умер в 2016-м.

Телеканал HBO активно работает над сериалом о колдуне Гарри Поттере и ищет исполнителя на роль профессора Северуса Снейпа. Главным кандидатом называют британского актера Паапа Эссиеду, пишет издание Variety.

СМИ пишет, что 34-летнему исполнителю уже поступило предложение сыграть одну из ключевых ролей во вселенной Поттерианы. Пока сам актер не дал официального согласия на съемки в новом проекте.

Паапа Эссиеду (Фото: imdb.com)

Журналисты добавляют, что если Эссиеду согласится на это предложение, то сериал будет иметь довольно разнообразный актерский состав. Именно такого многообразия актеров, где на экранах будет присутствовать темнокожий персонаж в частности, выразили сторонники этого проекта.

Сейчас создатели сериала отмечают, что сериал по вселенной Гарри Поттера "вызовет много слухов и спекуляций".

"Поскольку мы проходим через препродакшн, мы будем подтверждать детали только тогда, когда официально завершим заключение сделок", — сообщили создатели проекта.

По информации СМИ, премьера ленты запланирована в 2026 году. Также неизвестно, когда будет объявлено больше деталей об актерском составе, сценарии и допремьерном показе.

Что известно о Паапе Эссиеду

34-летний уроженец Британских островов Папа Эссиеду начал свою карьеру в Королевской шекспировской компании. Он играл ведущую роль в постановках "Гамлета" и "Короля Лира". Позже актер присоединился к проектам "Убийство в Восточном экспрессе" и "Люди", а также в сериалах "Банды Лондона", "Проект "Лазарь" и эпизоде "Черного зеркала" под названием "Демон 79".

Самым большим прорывом в карьере Эссиеду стала роль в мини-сериале "Я могу тебя уничтожить" на канале HBO. За свою работу актер был номинирован на премию "Эмми" и премию Британской телевизионной академии (BAFTA).

Напомним, Фокус сообщал, что звезду "поттерианы" обязали уплатить 1,8 миллиона фунтов. Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, уже второй раз потерпел поражение в налоговой битве в суде. Внимание британского управления привлекла выплата от компании, единственным акционером которой был он сам.

Также мы писали о том, как владельцы жалуются на постоянных фанатов возле "дома Гарри Поттера". Хозяева уже привыкли, что рядом с домом находятся фанаты, которые часто переодеваются и разыгрывают сцены из фильма. Однако иногда это переходит все границы, пишут журналисты.