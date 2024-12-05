Хто зіграє професора Снейпа у новому серіалі про Гаррі Поттера: ЗМІ назвали кандидата (фото)

Персонаж Северуса Снейпа є одним з ключових у всесвіті Гаррі Поттера. У восьми фільмах студії Warner Bros. його зіграв британський актор Алан Рікман, який помер у 2016-му.

Телеканал HBO активно працює над серіалом про чаклуна Гаррі Поттера та шукає виконавця на роль професора Северуса Снейпа. Головним кандидатом називають британського актора Паапа Ессієду, пише видання Variety.

ЗМІ пише, що 34-річному виконавцю вже надійшла пропозиція зіграти одну з ключових ролей у всесвіті Поттеріани. Наразі сам актор не дав офіційної згоди на зйомки у новому проєкті.

Паапа Ессієду (Фото: imdb.com)

Журналісти додають, що якщо Ессієду погодиться на цю пропозицію, то серіал буде мати доволі різноманітний акторський склад. Саме такого різноманіття акторів, де на екранах буде присутнім темношкірий персонаж зокрема, висловили прихильники цього проєкту.

Наразі творці серіалу зазначають, що серіал за всесвітом Гаррі Поттера "викличе багато чуток і спекуляцій".

"Оскільки ми проходимо через препродакшн, ми будемо підтверджувати деталі лише тоді, коли офіційно завершимо укладання угод", — повідомили творці проєкту.

За інформацією ЗМІ, прем'єра стрічки запланована у 2026 році. Також невідомо, коли буде оголошено більше деталей про акторський склад, сценарій та допрем'єрний показ.

Що відомо про Паапа Ессієду

34-річний уродженець Британських островів Папа Ессієду почав свою кар'єру в Королівській шекспірівській компанії. Він грав провідну роль у постановках "Гамлета" і "Короля Ліра". Пізніше актор долучився до проєктів "Вбивство у Східному експресі" та "Люди", а також у серіалах "Банди Лондона", "Проєкт "Лазар" та епізоді "Чорного дзеркала" під назвою "Демон 79".

Найбільшим проривом у кар'єрі Ессієду стала роль у мінісеріалі "Я можу тебе знищити" на каналі HBO. За свою роботу актор був номінований на премію "Еммі" та премію Британської телевізійної академії (BAFTA).

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що зірку "поттеріани" зобов'язали сплатити 1,8 мільйона фунтів. Руперт Ґрінт, відомий за роллю Рона Візлі, уже вдруге зазнав поразки у податковій битві в суді. Увагу британського управління привабила виплата від компанії, єдиним акціонером якої був він сам.

Також ми писали про те, як власники скаржаться на постійних фанатів біля "будинку Гаррі Поттера". Господарі вже звикли, що поряд із будинком перебувають фанати, які часто перевдягаються та розігрують сцени з фільму. Однак іноді це переходить всі межі, пишуть журналісти.