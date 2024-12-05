Эмбер Херд станет матерью во второй раз – СМИ

Актриса уже воспитывает дочь Уну Пейдж, которую родила 8 апреля 2021 года.

38-летняя голливудская актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, ждет второго ребенка. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники. Знаменитость, которая воспитывает трехлетнюю дочь Уну Пейдж, не распространяется о грядущем пополнении.

"Это еще довольно ранняя стадия беременности, поэтому вы поймете, что мы не хотим вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер рада и за себя, и за Уну Пейдж", – сказал информатор.

Он не уточнил, родит ли Херд сама или, как и в первом случае, воспользуется услугами суррогатной матери.

Уна появилась на свет 8 апреля 2021 года. О ее рождении актриса сообщила спустя три месяца. Она написала в соцсети, что всегда хотела иметь ребенка и сделать это на своих условиях.

"Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы придем к моменту, когда станет нормой не хотеть кольцо, чтобы иметь детскую кроватку", – заявила звезда.

С тех пор Херд периодически делилась новостями об Унег и материнстве, включая посты, где она называла себя "только мамой и папой", а также "многозадачной мамой".

После скандального суда, когда Джонни Депп подал на нее иск о клевете, и проигрыша Эмбер переехала за границу, чтобы жить более спокойной жизнью в Мадриде, Испания.

"Я стану мамой, как бы на полную ставку, понимаете? Когда мне не придется жонглировать звонками с адвокатами", – радовалась Херд.

Позже в 2023 году режиссер Конор Эллин, работавший с Херд над триллером "В огне", рассказал журналистам, что звезда "живет своей лучшей жизнью в Испании со своей дочерью и просто находит счастье в этом". Режиссер добавил, что Херд "такая преданная мама" и "действительно находит время" для Уны.

Актриса держит в тайне свою личную жизнь, и в последние годы она не была замечена в длительных отношениях с кем-то.

Ранее Фокус писал, что Эмбер Херд искала компромат на Джонни Деппа.