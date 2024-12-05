Ембер Герд стане матір'ю вдруге — ЗМІ

Актриса вже виховує доньку Уну Пейдж, яку народила 8 квітня 2021 року.

38-річна голлівудська актриса Ембер Герд, колишня дружина Джонні Деппа, чекає на другу дитину. Про це повідомляє People з посиланням на свої джерела. Знаменитість, яка виховує трирічну доньку Уну Пейдж, не поширюється про прийдешнє поповнення.

"Це ще досить рання стадія вагітності, тому ви зрозумієте, що ми не хочемо вдаватися в подробиці на цьому етапі. Досить сказати, що Ембер рада і за себе, і за Уну Пейдж", — сказав інформатор.

Він не уточнив, чи народить Герд сама, чи, як і в першому випадку, скористається послугами сурогатної матері.

Уна з'явилася на світ 8 квітня 2021 року. Про її народження актриса повідомила через три місяці. Вона написала в соцмережі, що завжди хотіла мати дитину і зробити це на своїх умовах.

"Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати про одну з найфундаментальніших частин нашої долі таким чином. Я сподіваюся, що ми прийдемо до моменту, коли стане нормою не хотіти каблучку, щоб мати дитяче ліжечко", — заявила зірка.

Відтоді Герд періодично ділилася новинами про Унег і материнство, включно з постами, де вона називала себе "тільки мамою і татом", а також "багатозадачною мамою".

Після скандального суду, коли Джонні Депп подав на неї позов про наклеп, і програшу Ембер переїхала за кордон, щоб жити більш спокійним життям у Мадриді, Іспанія.

"Я стану мамою, ніби на повну ставку, розумієте? Коли мені не доведеться жонглювати дзвінками з адвокатами", — раділа Герд.

Пізніше 2023 року режисер Конор Еллін, який працював із Герд над трилером "У вогні", розповів журналістам, що зірка "живе своїм найкращим життям в Іспанії зі своєю донькою і просто знаходить щастя в цьому". Режисер додав, що Герд "така віддана мама" і "дійсно знаходить час" для Уни.

Акторка тримає в таємниці своє особисте життя, і останніми роками вона не була помічена в тривалих стосунках із кимось.

Раніше Фокус писав, що Ембер Герд шукала компромат на Джонні Деппа.