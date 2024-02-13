Щаслива і спокійна: Ембер Герд помітили в Мадриді на прогулянці з донькою

Актриса насолоджується материнством і життям далеко від голлівудської метушні. Вона часто посміхається і будує плани.

Related video

37-річна американська акторка Ембер Герд насолоджується життям у сонячній Іспанії, куди поїхала разом зі своєю дворічною донькою Уною Пейдж. Зірку помітили в Мадриді, і вона виглядала абсолютно щасливою з дитиною на руках, пише Hello.

Знаменитість разом із дівчинкою вирушила в американський продуктовий магазин, щоб купити улюблені солодощі.

Ембер була одягнена у вузькі шкіряні штани, картату сорочку, червоний піджак і чорне пальто. Образ вона доповнила лоферами на масивній підошві.

Уна в теплій хутряній яскравій курточці, теплих спортивних штанях, шапці та кросівках була в неї на руках.

8 квітня Уні виповниться три роки. Її актрисі народила сурогатна мати. Відтоді зірка часто ділиться у себе на сторінці фотографіями з донькою.

"Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах", — ділилася Ембер. Багато хто засуджував її, що вона не сама виносила і народила дівчинку, проте актриса не звертає на це уваги. До того ж вона відверто каже, що їй подобається бути матір'ю-одиначкою.

"Я просто мама і тато. Вона бос", — жартує Ембер.

Герд назвала свою дочку на честь покійної матері Пейдж. Вона неодноразово говорила про те, що для неї дуже важливі родинні зв'язки, і тепер донька — продовження її сім'ї.

Ім'я Уни має особливе значення, оскільки її друге ім'я віддає данину поваги покійній матері Ембер, Пейдж Герд, і відображає глибокі сімейні зв'язки, якими Ембер дорожить.

Актриса вже практично оговталася після скандального судового процесу з колишнім чоловіком Джонні Деппом, який вона програла. Згодом вони врегулювали фінансові питання, після чого Ембер поїхала з Голлівуду.

Кар'єру Герд не залишила і продовжує зніматися. Зовсім недавно на екрани вийшла друга частина "Аквамена", де вона повернулася до ролі Мери, а також Ембер зіграла в картині "У вогні".

Раніше Фокус писав, що Ембер Герд виводили з рівноваги одеколоном Джонні під час суду.