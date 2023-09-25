Адвокат Деппа розповіла, як Ембер Герд виводили з рівноваги одеколоном Джонні

За словами Васкес, це могла робити жінка з команди юристів Деппа.

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Через більш ніж рік після програшу акторки Ембер Герд своєму колишньому чоловікові і колезі по цеху Джонні Деппу в суді почали спливати моменти, які проливають світло на те, що процес був не зовсім чистим. Зокрема, адвокатка зірки "Піратів Карибського моря" Камілла Васкес зізналася, що під час судових засідань у жіночому туалеті, яким користувалася відповідачка, в кабінках, імовірно, розпилювали одеколон Деппа, щоб вивести її з рівноваги. Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Джонатан Крамер.

"На щорічній конференції Асоціації юристів Каліфорнії Камілла Васкес сказала, що під час справи Депп проти Герд, можливо, була... і вона наголосила "може"... невелика психологічна війна. Вона сказала, що щоранку під час суду жінка-член юриста пана на Деппа, можливо, заходила до жіночого туалету в суді, яким користувалася пані Герд, і розпилювала одеколон пана Деппа в кабінках. Її дискусія про її кар'єру юриста була водночас освіжаючою та чесною і має надихати молодих жінок, які бажають стати юристами. Я дуже радий, що обрав цю Загальну сесію для участі. Це того варте", — йдеться в публікації.

Камілла Васкес відкрила завісу над гучним процесом Фото: Jonathan Kramer/facebook

Користувачі заполонили коментарі до посту на Reddit:

"Це настільки зло, що я дійсно не знаю, як у цьому розібратися", "Як ваша людяність і ваше співчуття до інших жінок ось так просто випаровуються? Презирливо", "Так багато людей не бачать в Ембер людини. Депп заклав основу для того, щоб її вважали недолюдиною", "Це настільки дико, тому що юристу з таким рівнем рішучості навіть не складно заробити гроші. У мозку людей, які роблять такі л**нові речі, справді є якісь переплутані дроти, тому що їм потрібні гроші заради грошей", "Це не видається етичним, але, схоже, це має на увазі, що вона знала, що Депп ображав Герд".

Після того, як пост Крамера викликав резонанс, його автор знову повернувся в мережу з коментарем.

"Я знаходжу захоплюючим число "Heard Heads", які зляться на мій пост, порівняли число 'Depp Dittos", яким подобається цей пост. Я вивчив посилання на Heard Heads і знайшов дуже, ах, цікаві профілі", — написав Крамер.

Після програшу в суді Джонні Деппу Ембер Герд мала виплатити акторові 10 мільйонів доларів компенсації і ще 5 мільйонів доларів як штрафні санкції. Через рік акторка виплатила Деппу один мільйон доларів, і фінансові питання було врегульовано.

Розбита актриса заявила, що таке рішення суду ставить під сумнів право жінок захищати себе, оскільки перемагають ті, хто має гроші та зв'язки. Вона полетіла з дочкою в Мадрид, і багато хто думав, що її кар'єрі кінець, пам'ятаючи про культуру скасування в Голлівуді. Однак Ембер знову з'явиться в другій частині "Аквамена", а також на екрани скоро виходить трилер "У вогні", де вона зіграла головну роль.

Раніше Фокус писав, що Ембер Герд блищала на кінофестивалі в Італії.