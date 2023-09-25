Адвокат Деппа рассказала, как Эмбер Херд выводили из равновесия одеколоном Джонни

По словам Васкес, это могла делать женщина из команды юристов Деппа.

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Спустя более чем год после проигрыша актрисы Эмбер Херд своему бывшему мужу и коллеге по цеху Джонни Деппу в суде начали всплывать моменты, которые проливают свет на то, что процесс был не совсем чистым. В частности, адвокат звезды "Пиратов Карибского моря" Камилла Васкес призналась, что во время судебных заседаний в женском туалете, которым пользовалась ответчица, в кабинках распыляли одеколон Деппа, чтобы вывести ее из равновесия. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Джонатан Крамер.

"На ежегодной конференции Ассоциации юристов Калифорнии Камилла Васкес сказала, что во время дела Депп против Херд, возможно, была… и она подчеркнула "может"… небольшая психологическая война. Она сказала, что каждое утро во время суда женщина-член юриста господина на Деппа, возможно, заходила в женский туалет в суде, которым использовалась госпожа Херд, и распыляла одеколон господина Деппа в кабинках. Ее дискуссия о ее карьере юриста была одновременно освежающей и честной, и должна вдохновлять молодых женщин, желающих стать юристами. Я очень рад, что выбрал эту Общую сессию для участия. Это того стоит", – говорится в публикации.

Камилла Васкес приоткрыла завесу над громким процессом Фото: Jonathan Kramer/facebook

Пользователи заполонили комментарии к посту на Reddit:

"Это настолько зло, что я действительно не знаю, как в этом разобраться", "Как ваша человечность и ваше сочувствие к другим женщинам вот так просто улетучиваются? Презренно", "Так много людей не видят в Эмбер человека. Депп заложил основу для того, чтобы ее считали недочеловеком", "Это настолько дико, потому что юристу с таким уровнем решимости даже не сложно заработать деньги. В мозгу людей, которые делают такие д***мовые вещи, действительно есть какие-то перепутанные провода, потому что им нужны деньги ради денег", "Это не кажется этичным, но, похоже, это подразумевает, что она знала, что Депп оскорблял Херд".

После того, как пост Крамера вызвал резонанс, его автор снова вернулся в сеть с комментарием.

"Я нахожу увлекательным число 'Heard Heads', которые злятся на мой пост, сравнили число 'Depp Dittos', которым нравится этот пост. Я изучил ссылки на Heard Heads и нашел очень, ах, интересные профили", – написал Крамер.

После проигрыша в суде Джонни Деппу Эмбер Херд должна была выплатить актеру 10 миллионов долларов компенсации и еще 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций. Через год актриса выплатила Деппу один миллион долларов, и финансовые вопросы были урегулированы.

Разбитая актриса заявила, что такое решение суда ставит под сомнение право женщин защищать себя, поскольку побеждают те, у кого есть деньги и связи. Она улетела с дочерью в Мадрид, и многие думали, что ее карьере конец, памятуя о культуре отмены в Голливуде. Однако Эмбер снова появится во второй части "Аквамена", а также на экраны скоро выходит триллер "В огне", где она сыграла главную роль.

Ранее Фокус писал, что Эмбер Херд блистала на кинофестивале в Италии.