София Вергара продемонстрировала стройную фигуру в бикини (фото)

София Вергара поделилась знойными архивными снимками. Сейчас звезда "Гризельды" одинока и ищет новую любовь.

Колумбийская, американская актриса и модель София Вергара после расставания с хирургом Джастином Салиманом проводит время в развлечениях. 5 декабря она поделилась со своими поклонниками в Instagram знойными снимками в открытом купальнике.

52-летняя актриса сериала "Гризельда" уверенно позировала перед камерой в бикини с камуфляжным принтом и золотыми кольцами в качестве акцентов, демонстрируя свою стройную фигуру. Она дополнила свой образ лаконичными золотыми серьгами, распустила темные волосы и нанесла сияющий макияж. Актриса в подписи к фотографиям дала понять, что фотосессия была сделана в Майами, штат Флорида, в 1990-х годах, когда она работала моделью, задолго до того, как к ней пришла мировая слава после сериала "Американская семейка".

Известно, что сейчас София ищет новую любовь после расставания с хирургом-ортопедом Джастином Салиманом. Романтические отношения между ними завязались в октябре 2023 года, а в конце прошлого месяца она заявила, что "в некотором роде свободна". Вергара была замужем за актером сериала "Настоящая кровь" Джо Манганьелло. Пара поженилась в 2015 году, но объявила о разводе в июле 2023-го после восьми лет брака. В феврале этого года бывшие супруги достигли соглашения по разводу. Актриса является матерью сына Маноло, которого она воспитывает совместно с бывшим мужем Джо Гонсалесом. Пара состояла в браке с 1991-го по 1993 год.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что София Вергара в шикарном платье вышла на красную дорожку Emmy Award. Актриса стала первой латиноамериканкой, номинированной в категории "Лучшая актриса мини-сериала".