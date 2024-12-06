Софія Вергара продемонструвала струнку фігуру в бікіні (фото)

Софія Вергара поділилася спекотними архівними знімками. Наразі зірка "Грізельди" самотня і шукає нове кохання.

Колумбійська, американська актриса і модель Софія Вергара після розставання з хірургом Джастіном Саліманом проводить час у розвагах. 5 грудня вона поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram спекотними знімками у відкритому купальнику.

52-річна акторка серіалу "Грізельда" впевнено позувала перед камерою в бікіні з камуфляжним принтом і золотими каблучками як акцентами, демонструючи свою струнку фігуру. Вона доповнила свій образ лаконічними золотими сережками, розпустила темне волосся і нанесла сяючий макіяж. Акторка в підписі до фотографій дала зрозуміти, що фотосесія була зроблена в Маямі, штат Флорида, в 1990-х роках, коли вона працювала моделлю, задовго до того, як до неї прийшла світова слава після серіалу "Американська сімейка".

Відомо, що зараз Софія шукає нове кохання після розставання з хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом. Романтичні стосунки між ними зав'язалися в жовтні 2023 року, а наприкінці минулого місяця вона заявила, що "до певної міри вільна". Вергара була одружена з актором серіалу "Справжня кров" Джо Манганьєлло. Пара одружилася 2015 року, але оголосила про розлучення в липні 2023-го після восьми років шлюбу. У лютому цього року колишнє подружжя досягло угоди щодо розлучення. Актриса є матір'ю сина Маноло, якого вона виховує спільно з колишнім чоловіком Джо Гонсалесом. Пара перебувала у шлюбі з 1991-го до 1993 року.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що Софія Вергара в шикарній сукні вийшла на червону доріжку Emmy Award. Акторка стала першою латиноамериканкою, номінованою в категорії "Найкраща актриса мінісеріалу".