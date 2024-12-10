62-летняя Деми Мур в роскошном платье с декольте вышла на публику (фото)

К звезде присоединился ее песик Пилаф. Она выбрала образ в темных оттенках.

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62-летняя американская актриса Деми Мур вышла на красную дорожку на вечеринке наград SFFILM в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брюса Уиллиса появилась на публике в облегающем черном платье и черной джинсовой куртке в тон.

Деми была среди лауреатов вечера вместе с режиссером фильма "Дюна: Часть вторая" Дени Вильневым, режиссером "Субботнего вечера" Джейсоном Райтманом и режиссером "Урока фортепиано" Малкольмом Вашингтоном.

Деми Мур Фото: Getty Images

Мур, которая была удостоена премии Марии Манетти Шрем за актерское мастерство, ошеломила публику в своем платье с глубоким вырезом, которое подчеркивало ее бедра и имело юбку, достигающую пола.

Звезда фильма "Субстанция" дополнила образ укороченной черной джинсовой курткой с прикрепленным поясом. К ней присоединился домашний любимец Пилаф, который даже был на королевских мероприятиях, таких как Royal Ascot.

Деми Мур Фото: Getty Images

Деми Мур дополнила стильный жакет сдержанной серебряной цепочкой на горле. Спереди на украшении виднелись три инкрустированные бриллиантами нити, и актриса надела серьги, инкрустированные бриллиантами.

Напомним, Деми Мур вышла на красную дорожку в мини.

Также Фокус писал об образе Деми Мур в платье со шлейфом.