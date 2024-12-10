62-летняя Деми Мур в роскошном платье с декольте вышла на публику (фото)
К звезде присоединился ее песик Пилаф. Она выбрала образ в темных оттенках.
62-летняя американская актриса Деми Мур вышла на красную дорожку на вечеринке наград SFFILM в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая жена Брюса Уиллиса появилась на публике в облегающем черном платье и черной джинсовой куртке в тон.
Деми была среди лауреатов вечера вместе с режиссером фильма "Дюна: Часть вторая" Дени Вильневым, режиссером "Субботнего вечера" Джейсоном Райтманом и режиссером "Урока фортепиано" Малкольмом Вашингтоном.
Мур, которая была удостоена премии Марии Манетти Шрем за актерское мастерство, ошеломила публику в своем платье с глубоким вырезом, которое подчеркивало ее бедра и имело юбку, достигающую пола.
Звезда фильма "Субстанция" дополнила образ укороченной черной джинсовой курткой с прикрепленным поясом. К ней присоединился домашний любимец Пилаф, который даже был на королевских мероприятиях, таких как Royal Ascot.
Деми Мур дополнила стильный жакет сдержанной серебряной цепочкой на горле. Спереди на украшении виднелись три инкрустированные бриллиантами нити, и актриса надела серьги, инкрустированные бриллиантами.
Напомним, Деми Мур вышла на красную дорожку в мини.
Также Фокус писал об образе Деми Мур в платье со шлейфом.