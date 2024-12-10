62-річна Демі Мур у розкішній сукні з декольте вийшла на публіку (фото)

До зірки приєднався її песик Пілаф. Вона обрала образ у темних відтінках.

Related video

62-річна американська акторка Демі Мур вийшла на червону доріжку на вечірці нагород SFFILM у Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Брюса Вілліса зʼявилася на публіці в облягаючій чорній сукні та чорній джинсовій куртці в тон.

Демі була серед лауреатів вечора разом із режисером фільму "Дюна: Частина друга" Дені Вільньовим, режисером "Суботнього вечора" Джейсоном Райтманом і режисером "Уроку фортепіано" Малкольмом Вашингтоном.

Демі Мур Фото: Getty Images

Мур, яка була удостоєна премії Марії Манетті Шрем за акторську майстерність, приголомшила публіку у своїй сукні з глибоким вирізом, яка підкреслювала її стегна, і мала спідницю, що сягала до підлоги.

Зірка фільму "Субстанція" доповнила образ укороченою чорною джинсовою курткою з прикріпленим поясом. До неї приєднався домашній улюбленець Пілаф, який навіть був на королівських заходах, як-то Royal Ascot.

Демі Мур Фото: Getty Images

Демі Мур доповнила стильний жакет стриманим срібним ланцюжком на горлі. Спереду на прикрасі виднілися три інкрустовані діамантами нитки, і акторка одягла сережки, інкрустовані діамантами.

Нагадаємо, Демі Мур вийшла на червону доріжку в міні.

Також Фокус писав про образ Демі Мур у сукні зі шлейфом.