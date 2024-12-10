Теща Jay-Z оправдалась за лайк посту об обвинении ее зятя в изнасиловании несовершеннолетней

Тина Ноулз заявила, что никому не позволит нападать на ее семью.

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70-летняя мать Бейонсе Тина Ноулз, которая поставила лайк под постом в Instagram, где сообщалось, что ее зять Jay-Z обвиняется в групповом изнасиловании 13-летней девочки с Diddy, заявила, что ее страницу в Instagram взломали, пишет Daily Mail.

"Меня взломали! Как вы все знаете, я не играю со своей семьей. Так что если вы увидите что-то нетипичное для меня, просто знайте, что это не я. Пожалуйста, прекратите играть со мной! Ни одно оружие, созданное против моей семьи, не будет успешным", – подчеркнула она.

Фото: Скриншот

Первоначальный пост, который она лайкнула, опубликован в Instagram канала abc7Chicago и был подписан: "Срочные новости: Jay-Z, Diddy названы в иске об изнасиловании 13-летней девочки".

Когда журналисты обратились за комментариями в Ноулз и компании Jay-Z, те ничего не ответили, а вот представитель Тины был более разговорчивым.

"Тина случайно поставила лайк под постом и быстро удалила его, как только близкие друзья указали ей на ошибку. Она знает Джея с тех пор, как ему было за 30, и не верит, что он способен совершить такое злодейское преступление. Она поддерживает Бейонсе и поддержит любое ее решение", – сообщил он.

8 декабря женщина под псевдонимом Джейн Доу обновила свой иск и добавила к имени Шона Комбса ( P Diddy) и имя Шона Картера (Jay-Z). Она утверждает, что на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 в Radio City Music Hall в Нью-Йорке была изнасилована обоими рэперами, и ей на тот момент было 13 лет.

Jay-Z сразу же выдал для СМИ заявления, в котором опроверг все обвинения в свою сторону. Он уверен, что все это делается, чтобы шантажировать его и вытянуть побольше денег, и что он очень переживает за свою семью. Особенно тревожится Картер за свою 12-летнюю дочь Блю Айви, которой 7 января исполнится 13 лет. По его словам, его дочери могут начать задавать в школе неудобные вопросы об обвинениях в сторону ее отца.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе вместе с мужем и дочерью посетила премьеру мультфильма "Муфаса: Король Лев" на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании рэпером несовершеннолетней.