Теща Jay-Z виправдалася за лайк посту про звинувачення її зятя у зґвалтуванні неповнолітньої

Тіна Ноулз заявила, що нікому не дозволить нападати на її сім'ю.

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70-річна мати Бейонсе Тіна Ноулз, яка поставила лайк під постом в Instagram, де повідомлялося, що її зять Jay-Z звинувачується в груповому зґвалтуванні 13-річної дівчинки з Diddy, заявила, що її сторінку в Instagram зламали, пише Daily Mail.

"Мене зламали! Як ви всі знаєте, я не граю зі своєю сім'єю. Тож якщо ви побачите щось нетипове для мене, просто знайте, що це не я. Будь ласка, припиніть грати зі мною! Жодна зброя, створена проти моєї сім'ї, не буде успішною", — наголосила вона.

Фото: Скриншот

Початковий пост, який вона лайкнула, опубліковано в Instagram каналу abc7Chicago. Його підписали: "Термінові новини: Jay-Z, Diddy названі в позові про зґвалтування 13-річної дівчинки".

Коли журналісти звернулися за коментарями до Ноулз і компанії Jay-Z, ті нічого не відповіли, а ось представник Тіни був більш балакучим.

"Тіна випадково поставила лайк під постом і швидко видалила його, щойно близькі друзі вказали їй на помилку. Вона знає Джея відтоді, як йому було за 30, і не вірить, що він здатний скоїти такий злодійський злочин. Вона підтримує Бейонсе і підтримає будь-яке її рішення", — повідомив він.

8 грудня жінка під псевдонімом Джейн Доу оновила свій позов і додала до імені Шона Комбса (P Diddy) і ім'я Шона Картера (Jay-Z). Вона стверджує, що на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2000 у Radio City Music Hall у Нью-Йорку була зґвалтована обома реперами, і їй на той момент було 13 років.

Jay-Z одразу ж видав для ЗМІ заяву, в якій спростував усі звинувачення у свій бік. Він упевнений, що все це робиться, щоб шантажувати його і витягнути побільше грошей, і що він дуже переживає за свою сім'ю. Особливо тривожиться Картер за свою 12-річну дочку Блю Айві, якій 7 січня виповниться 13 років. За його словами, його доньці можуть почати ставити в школі незручні запитання про звинувачення в бік її батька.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе разом з чоловіком і донькою відвідала прем'єру мультфільму "Муфаса: Король Лев" на тлі скандалу зі звинуваченнями в зґвалтуванні репером неповнолітньої.