От культового режиссера Дэнни Бойла: вышел первый трейлер хоррора "28 лет спустя" (видео)

10 декабря вышел первый трейлер к фильму "28 лет спустя". Запланированная премьера зомби-горора Дэнни Бойла состоится 20 июня 2025 года в США, а в украинском прокате она стартует на день раньше.

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Кинокомпания Sony Pictures обнародовала первый трейлер предстоящего постапокалиптического зомби-хоррора "28 лет спустя" (28 Years Later) Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда, который будет продолжением культовых работ "28 дней спустя" (2002) и "28 недель спустя" (2007). Соответствующий видеоролик обнародовал B&H film distribution.

События нового фильма происходят почти через три десятилетия с момента, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия. Те, кто пережили смертельный вирус, сейчас живут небольшими группами в условиях жесткого карантина.

Одно из таких сообществ нашли приют на небольшом острове, который соединен с материком благодаря надежно защищенной дамбе. Когда один из членов группы хочет покинуть остров с миссией в сторону темного сердца материка, то он открывает тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только инфицированных, но и других выживших.

Известно, что главные роли в грядущем фильме получили Джоди Комер (известный по работам "Персонаж", "Байкеры", "Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Скоростной поезд", "Каскадер", "Крейвен-охотник", "Носферату") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню").

Также вокруг других персонажей поговаривают, что к актерскому составу присоединился лауреат "Оскара" Киллиан Мерфи, который в первой части трилогии воплотил образ протагониста Джима. Больше информации о его роли в фильме неизвестна, ведь даже судьба персонажа Джима после финала "28 дней спустя" осталась непонятной: выжил он или превратился в зомби.

Напомним, Фокус писал о выходе официального трейлера фильма "Minecraft". Фильм "Minecraft" расскажет о четверке искателей приключений, которые случайно попадают в неизведанный Верхний мир, где их ждут невероятные события.

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