Від культового режисера Денні Бойла: вийшов перший трейлер горора "28 років потому" (відео)

10 грудня вийшов перший трейлер до фільму "28 років потому". Запланована прем'єра зомбі-горору Денні Бойла відбудеться 20 червня 2025 року в США, а в українському прокаті вона стартує на день раніше.

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Кінокомпанія Sony Pictures оприлюднила перший трейлер майбутнього постапокаліптичного зомбі-горора "28 років потому" (28 Years Later) Денні Бойла і сценариста Алекса Гарленда, який буде продовженням культових робіт "28 днів потому" (2002) та "28 тижнів потому" (2007). Відповідний відеоролик оприлюднив B&H film distribution.

Події нового фільму відбуваються майже через три десятиліття з моменту, як вірус люті вирвався з лабораторії біологічної зброї. Ті, хто пережили смертельний вірус, наразі живуть невеличкими групами в умовах жорсткого карантину.

Одну з таких спільнот знайшли прихисток на невеликому острові, який з’єднаний з материком завдяки надійно захищеній дамбі. Коли один із членів групи хоче покинути острів з місією в сторону темного серця материка, то він відкриває таємниці, дива та жахи, які змінили не лише інфікованих, але й інших, хто вижив.

Наразі відомо, що головні ролі у прийдешньому фільмі отримали Джоді Комер (відомий за роботами "Персонаж", "Байкери", "Остання дуель", серіал "Вбиваючи Єву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Швидкісний поїзд", "Каскадер", "Крейвен-мисливець", "Носферату") та Рейф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок", "Меню").

Також довкола інших персонажів подейкують, що до акторського складу долучився лауреат "Оскару" Кілліан Мерфі, який в першій частині трилогії втілив образ протагоніста Джима. Більше інформації про його роль у фільмі невідома, адже навіть доля персонажа Джима після фіналу"28 днів потому" залишилася незрозумілою: вижив він чи перетворився на зомбі.

Нагадаємо, Фокус писав про вихід офіційний трейлер фільму "Minecraft". Фільм "Minecraft" розповість про четвірку шукачів пригод, які випадково потрапляють у незвіданий Верхній світ, де на них чекають неймовірні події.

Також ми розповідали про те, що вийшов трейлер четвертої частини фільму про Бріджит Джонс. У четвертій частині 50-річна Бріджит Джонс шукатиме нове кохання після втрати чоловіка Марка Дарсі. Героїня Рене Зеллвегер здивує глядачів своїм вибором.