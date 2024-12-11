Аарон Тейлор-Джонсон вышел на публику со старшей на 23 года женой (фото)

Пара поженилась в 2012 году. Они воспитывают двух общих дочерей.

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34-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон вышел на публику с 57-летней женой, кинорежиссером Сэм Тейлор-Джонсон. Об этом пишет Daily Mail.

Претендент на роль Джеймса Бонда оделся в соответствии с этим событием, когда присоединился к своей жене Сэм Тейлор-Джонсон и двум ее старшим дочерям на премьере фильма "Крейвен Охотник" в Нью-Йорке.

Аарон надел черные брюки, а также черную атласную рубашку, которая была частично расстегнута сверху. Звезда фильма "Каскадер" дополнил образ бархатным бордовым блейзером и обул пару гладких черных туфель, закрепленных шнурками.

Аарон Тейлор-Джонсон с женой Фото: Getty Images

Тейлора-Джонсона сопровождала его жена Сэм, на которой он женился в 2012 году. Режиссер появилась в приталенном красном платье с пайетками, которое спадало ей до колен.

Она также надела пару прозрачных черных колготок и красные туфли с открытым носом. Длинные светлые пряди избранницы Аарона были разделены посередине и спадали прямо на плечи. Сэм добавила минимум аксессуаров и продемонстрировала пару изысканных золотых сережек.

Аарон Тейлор-Джонсон Фото: Getty Images

Ее старшие дочери Анжелика, 26 лет, и Джесси, 18 лет, которых она родила от бывшего мужа Джея Джоплинга, также присоединились к маме и ее мужу.

Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Джонсон с дочерьми Фото: Getty Images

Супруги, между которым разница в возрасте 23 года, также являются родителями двух дочерей, 14-летней Уайлды и 12-летней Роми, но их не заметили на звездном мероприятии.

Аарон и Сэм познакомились в 2008 году, когда актер проходил кастинг для фильма "Стать Джонном Ленноном". Вскоре пара начала встречаться. На момент начала романа Аарону было 18 лет, а его избраннице — 41 год. Они объявили о помолвке в октябре 2009 года и поженились 21 июня 2012 года.

Напомним, Аарона Тейлора-Джонсона признали самым красивым мужчиной.

Также Фокус писал об отдыхе Аарона Тейлора-Джонсона с женой.