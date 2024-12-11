Аарон Тейлор-Джонсон вийшов на публіку зі старшою на 23 роки дружиною (фото)

Пара одружилася у 2012 році. Вони виховують двох спільних доньок.

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34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон вийшов на публіку з 57-річною дружиною, кінорежисеркою Сем Тейлор-Джонсон. Про це пише Daily Mail.

Претендент на роль Джеймса Бонда одягнувся відповідно до цієї події, коли приєднався до своєї дружини Сем Тейлор-Джонсон і двох її старших доньок на прем’єрі фільму "Крейвен Мисливець" у Нью-Йорку.

Аарон одягнув чорні штани, а також чорну атласну сорочку, яка була частково розстебнута зверху. Зірка фільму "Каскадер" доповнив образ оксамитовим бордовим блейзером та взув пару гладких чорних туфель, закріплених шнурками.

Аарон Тейлор-Джонсон з дружиною Фото: Getty Images

Тейлора-Джонсона супроводжувала його дружина Сем, з якою він одружився у 2012 році. Режисерка зʼявилася в приталеній червоній сукні з паєтками, яка спадала їй до колін.

Вона також одягла пару прозорих чорних колготок і червоні туфлі з відкритим носом. Довгі світлі пасма обраниці Аарона були розділені посередині й спадали прямо на плечі. Сем додала мінімум аксесуарів і продемонструвала пару вишуканих золотих сережок.

Аарон Тейлор-Джонсон Фото: Getty Images

Її старші дочки Анжеліка, 26 років, і Джессі, 18 років, яких вона народила від колишнього чоловіка Джея Джоплінга, також приєдналися до мами та її чоловіка.

Аарон Тейлор-Джонсон та Сем Тейлор-Джонсон з доньками Фото: Getty Images

Подружжя, між яким різниця у віці 23 роки, також є батьками двох дочок, 14-річної Вайлди і 12-річної Ромі, але їх не помітили на зірковому заході.

Аарон і Сем познайомилися 2008 року, коли актор проходив кастинг для фільму "Стати Джонном Ленноном". Незабаром пара почала зустрічатися. На момент початку роману Аарону було 18 років, а його обраниці — 41 рік. Вони оголосили про заручини в жовтні 2009 року і одружилися 21 червня 2012.

Нагадаємо, Аарона Тейлора-Джонсона визнали найкрасивішим чоловіком.

Також Фокус писав про відпочинок Аарона Тейлора-Джонсона з дружиною.