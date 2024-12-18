Ким Кардашьян показала свой гипс в форме туфли на танкетке (фото)

Сломанная нога – не повод для Ким отказываться от каблуков и сделать перерыв в светской жизни.

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44-летняя Ким Кардашьян даже из сломанной лодыжки сумела извлечь дополнительные баллы к своей популярности и заставить весь мир обсуждать ее травму. Сначала она появилась на открытии своего флагманского бутика в Нью-Йорке на самокате со специальной подставки для травмированной ноги, а затем отправилась на концерт Билли Айлиш с загипсованной конечностью. Причем гипс был наложен в форме обуви с открытым носком и высокой танкеткой. Соответствующим фото многодетная мать поделилась в сторис Instagram.

По словам Ким, ногу она сломала в начале декабря, но при каких обстоятельствах это произошло, она не уточняла.

Новомодный гипс на ноге Ким Крадашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Поклонники неоднозначно отреагировали на необычный гипс Ким. Многие называли ее "новатором" и даже предсказывали, что гипс на каблуке станет "тенденцией". Некоторые предположили, что гипс – это новый дизайн любимого люксового бренда Ким Balenciaga или даже потенциальный намек на следующую коллекцию Ким SKIMS.

На концерте Билли Айлиш Ким отрывалась по-полной

Это не первый раз, когда Ким получает травму в этом году. Летом она сломала указательный и средний пальцы так сильно, что кость торчала из кожи, как она рассказала в эпизоде ​​реалити-шоу своей семьи ​​"The Kardashians" на Hulu.

"Моя большая раздвижная дверь в моей ванной, которая открывается. Я закрывала ее, а защелки нет. Нужно вытащить внутреннюю часть механики", – объясняла она. В какой-то момент ее девятилетний сын Сейнт вбежал в ванную с чипсами, и когда она сказала ему убрать их, дверь захлопнулась, ударив ее по пальцам.

Ким попыталась описать сильную боль, которую она почувствовала, когда получила травму.

"Вы не можете описать боль, но все ваше тело впадает в шок. Это было больнее, чем роды", – сказала она.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян снялась в меховом микро-бикини в новом кампейне своего бренда.