Кім Кардаш'ян показала свій гіпс у формі туфлі на танкетці (фото)

Зламана нога — не привід для Кім відмовлятися від підборів і зробити перерву у світському житті.

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44-річна Кім Кардаш'ян навіть зі зламаної щиколотки зуміла витягти додаткові бали до своєї популярності і змусити весь світ обговорювати її травму. Спочатку вона з'явилася на відкритті свого флагманського бутіка в Нью-Йорку на самокаті зі спеціальною підставкою для травмованої ноги, а потім вирушила на концерт Біллі Айліш із загіпсованою кінцівкою. Причому гіпс був накладений у формі взуття з відкритим носком і високою танкеткою. Відповідним фото багатодітна мати поділилася в сторіс Instagram.

За словами Кім, ногу вона зламала на початку грудня, але за яких обставин це сталося, вона не уточнювала.

Новомодний гіпс на нозі Кім Крадашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Шанувальники неоднозначно відреагували на незвичайний гіпс Кім. Багато хто називав її "новаторкою" і навіть передбачав, що гіпс на підборах стане "тенденцією". Дехто припустив, що гіпс – це новий дизайн улюбленого люксового бренду Кім Balenciaga або навіть потенційний натяк на наступну колекцію Кім SKIMS.

На концерті Біллі Айліш Кім відривалася по-повній

Це не вперше, коли Кім отримує травму цього року. Влітку вона зламала вказівний і середній пальці так сильно, що кістка стирчала зі шкіри, як вона розповіла в епізоді реаліті-шоу своєї сім'ї "The Kardashians" на Hulu.

"Мої великі розсувні двері в моїй ванній, які відкриваються. Я закривала їх, а засувки немає. Потрібно витягнути внутрішню частину механіки", – пояснювала вона. Якоїсь миті її дев'ятирічний син Сейнт забіг у ванну з чипсами, і коли вона сказала йому прибрати їх, двері зачинилися, вдаривши її по пальцях.

Кім спробувала описати сильний біль, який вона відчула, коли отримала травму.

"Ви не можете описати біль, але все ваше тіло впадає в шок. Це було болючіше, ніж пологи", – сказала вона.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян знялася в хутряному мікробікіні в новому кампейні свого бренду.