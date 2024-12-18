Беременная Меган Фокс никогда не жила вместе с Machine Gun Kelly, — СМИ

Беременная звезда экрана закончила свои отношения с Колсоном Бейкером на День благодарения. Она обнаружила, что отец ее ребенка общался с другими женщинами за ее спиной.

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Американская актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly "никогда не жили вместе" во время своих отношений. Об этом сообщил инсайдер Us Weekly.

Эта новость появилась после того, как звезда "Тела Дженнифер", которая ждет ребенка от бывшего бойфренда Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера), приобрела собственный особняк. Ранее она арендовала дом в Малибу.

Новый дом знаменитости стоимостью 8 миллионов долларов расположен неподалеку от ее бывшего мужа Брайана Остина Грина, с которым Меган была жената с 2010 до 2021 года. У бывшей пары подрастают трое детей: Ноа, 11 лет, Бодхи, 9 лет, и Джорни, 7 лет.

Находясь ближе к Брайану, им легче будет быть родителями для своих наследников, отметил инсайдер.

Источник сообщил, что Меган Фокс приобрела дом, потому что ей "всегда нравилось собственное место".

Меган Фокс объявила о четвертой беременности в конце 2024 года Фото: Instagram meganfox

Беременная Меган закончила свои отношения с Колсоном Бейкером на День благодарения после того, как, как сообщается, обнаружила, что он общался с другими женщинами за ее спиной.

"Раскол не имел ничего общего с ее покупкой нового дома", — говорит инсайдер.

Сейчас актриса беременна четвертым ребенком, который будет первым совместным в ее союзе с Machine Gun Kelly, о чем она объявила в ноябре.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: meganfox

Пара впервые начала встречаться в 2020 году, обручилась в 2022 и ненадолго рассталась в 2023, прежде чем помириться. Окончательно они разошлись в конце ноября — всего через две недели после того, как Фокс сообщила, что беременна.

Сообщается, что актриса примерно на шестом месяце беременности, а роды состоятся в марте 2025 года.

Напомним, какая просьба Колсона Бейкера возмутила беременную Меган Фокс.

Также Фокус писал о реакции экс-супруга Меган Фокс на ее расставание с MGK.