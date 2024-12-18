Вагітна Меган Фокс ніколи не жила разом з Machine Gun Kelly, — ЗМІ

Вагітна зірка екрану закінчила свої стосунки з Колсоном Бейкером на День подяки. Вона виявила, що батько її дитини спілкувався з іншими жінками за її спиною.

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Американська акторка Меган Фокс і музикант Machine Gun Kelly "ніколи не жили разом" під час своїх стосунків. Про це повідомив інсайдер Us Weekly.

Ця новина з’явилася після того, як зірка "Тіла Дженніфер", яка чекає дитину від колишнього бойфренда Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера), придбала власний особняк. Раніше вона орендувала будинок у Малібу.

Новий дім знаменитості вартістю 8 мільйонів доларів розташований неподалік від її колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна, з яким Меган була одружена з 2010 до 2021 роки. У колишньої пари підростають троє дітей: Ноа, 11 років, Бодхі, 9 років, і Джорні, 7 років.

Перебуваючи ближче до Браяна, їм легше буде бути батьками для своїх спадкоємців, зазначив інсайдер.

Джерело повідомило, що Меган Фокс придбала будинок, тому що їй "завжди подобалося власне місце".

Меган Фокс оголосила про четверту вагітність наприкінці 2024 Фото: Instagram meganfox

Вагітна Меган закінчила свої стосунки з Колсоном Бейкером на День подяки після того, як, як повідомляється, виявила, що він спілкувався з іншими жінками за її спиною.

"Розкол не мав нічого спільного з її покупкою нового будинку", — каже інсайдер.

Наразі акторка вагітна четвертою дитиною, яка буде першою спільною в її союзі з Machine Gun Kelly, про що вона оголосила в листопаді.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: meganfox

Пара вперше почала зустрічатися у 2020 році, заручилася у 2022 і ненадовго розлучилася у 2023, перш ніж помиритися. Остаточно вони розійшлися наприкінці листопада — лише через два тижні після того, як Фокс повідомила, що вагітна.

Повідомляється, що акторка приблизно на шостому місяці вагітності, а пологи відбудуться в березні 2025.

Нагадаємо, яке прохання Колсона Бейкера обурило вагітну Меган Фокс.

Також Фокус писав про реакцію ексчоловіка Меган Фокс на її розставання з MGK.