Анджелина Джоли привлекла старшего сына к работе над ее новым фильмом

Актриса активно приобщает своих детей к работе в киноиндустрии. Мэддокс уже неоднократно сотрудничал с матерью на разных проектах.

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Мэддокс, 23-летний приемный сын Анджелины Джоли, стал третьим помощником режиссера на съемочной площадке фильма "Швы", который актриса снимает в Париже, пишет Daily Mail. Он уже был на съемочной площадке со своей оскароносной мамой, помогая ей во время ночных съемок под дождем.

Ранее Мэддокс был вовлечен в проекты Джоли "Мария", "Без крови", "У моря" и "Сначала они убили моего отца". В фильме 2025 года "Без крови" он так же работал помощником режиссера. Джоли написала сценарий и сняла фильм с Сальмой Хайек в главной роли. А в картине 2017 года "Сначала они убили моего отца" Мэддокс был исполнительным продюсером. Она основана на книге подруги его матери Лунг Унг о геноциде в Камбодже. Сын Джоли сказал, что был рад поработать со своей мамой и узнать больше о родной стране.

Молодой человек поступил в Университет Енсе в Сеуле (Южная Корея), но, похоже, сейчас большую часть времени проводит, работая над фильмами.

По словам парня, ему нравится сотрудничать с матерью, поскольку с ней "весело, смешно и легко взаимодействовать". Он также сказал, что участвовал во встречах, готовился к съемкам и помогал просматривать ежедневные материалы.

Другие дети актрисы тоже успели поработать с ней. Например, Пакс делал фотографии на съемках "Марии", а Вивьен сыграла большую роль в том, чтобы в этом году на Бродвее появились The Outsiders. Она также снималась в "Малефисенте", когда была совсем маленькой.

Захара посещала съемки "Швов", а в прошлом работала над проектами для магазина Энджи Atelier Jolie.

"Швы" — картина об американском режиссере Максин (Анджелина Джоли), которая приезжает в Париж на Неделю высокой моды. Ее партнером по фильму является Луи Гаррель. Режиссером фильма стала Алис Винокур, а съемки будут проходить на французском и английском языках.

Джоли в последний раз была в Париже на съемках фильма "Мария". В нем она сыграла культовую греческую оперную певицу в ее последние дни в 1970-х годах. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале и была отмечена восьмиминутной овацией.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли мешает Брэду Питту жениться в третий раз.