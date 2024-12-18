Анджеліна Джолі залучила старшого сина до роботи над її новим фільмом

Актриса активно долучає своїх дітей до роботи в кіноіндустрії. Меддокс уже неодноразово співпрацював із матір'ю на різних проєктах.

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Меддокс, 23-річний прийомний син Анджеліни Джолі, став третім помічником режисера на знімальному майданчику фільму "Шви", який актриса знімає в Парижі, пише Daily Mail. Він уже був на знімальному майданчику зі своєю оскароносною мамою, допомагаючи їй під час нічних зйомок під дощем.

Раніше Меддокс був залучений у проєкти Джолі "Марія", "Без крові", "Біля моря" і "Спочатку вони вбили мого батька". У фільмі 2025 року "Без крові" він так само працював помічником режисера. Джолі написала сценарій і зняла фільм із Сальмою Гаєк у головній ролі. А в картині 2017 року "Спочатку вони вбили мого батька" Меддокс був виконавчим продюсером. Вона заснована на книзі подруги його матері Лунг Унг про геноцид у Камбоджі. Син Джолі сказав, що був радий попрацювати зі своєю мамою і дізнатися більше про рідну країну.

Молодий чоловік вступив до Університету Енсе в Сеулі (Південна Корея), але, схоже, зараз більшу частину часу проводить, працюючи над фільмами.

За словами хлопця, йому подобається співпрацювати з матір'ю, оскільки з нею "весело, смішно і легко взаємодіяти". Він також сказав, що брав участь у зустрічах, готувався до зйомок і допомагав переглядати щоденні матеріали.

Інші діти актриси теж встигли попрацювати з нею. Наприклад, Пакс робив фотографії на зйомках "Марії", а Вів'єн зіграла велику роль у тому, щоб цього року на Бродвеї з'явилися The Outsiders. Вона також знімалася в "Малефісенті", коли була зовсім маленькою.

Захара відвідувала зйомки "Швів", а в минулому працювала над проєктами для магазину Енджі Atelier Jolie.

"Шви" — картина про американську режисерку Максін (Анджеліна Джолі), яка приїжджає до Парижа на Тиждень високої моди. Її партнером по фільму є Луї Гаррель. Режисером фільму стала Аліс Винокур, а зйомки відбуватимуться французькою та англійською мовами.

Джолі востаннє була в Парижі на зйомках фільму "Марія". У ньому вона зіграла культову грецьку оперну співачку в її останні дні в 1970-х роках. Світова прем'єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі і була відзначена восьмихвилинною овацією.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі заважає Бреду Пітту одружитися втретє.