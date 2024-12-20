Зои Кравиц впервые высказалась о Ченнинге Татуме после разрыва помолвки

Несмотря на разрыв, бывшая пара продолжает сотрудничать и скоро появится в одном фильме.

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36-летняя актриса и режиссер Зои Кравиц нарушила длительное молчание после расставания с 44-летним актером Ченнингом Татумом. В программе "Директоры о режиссерах" на Variety, она сказала, что ее бывший – очень харизматичный.

Татум снялся в фильме Кравиц под названием "Моргни дважды". Она не только была режиссером, но и написала сценарий, а также сыграла главную роль в картине.

"Ченнинг был первым, о ком я подумала для роли Слейтера Кинга, и я не знаю, откуда это взялось, как и у вас. Я знала, что персонаж должен быть кем-то, кому мы думаем, что доверяем, особенно потому, что вы не верите, что Наоми [Эки] сядет в этот самолет, если это кто-то, кто сразу же оказывается коварным. Я хотела превратить его харизму в оружие. Мы никогда не видели, чтобы он делал что-то подобное", – сказала она Мэтту Ривзу, который снял ее в "Бэтмене".

Зои Кравиц и Мэтт Ривз

Лента "Моргни двады" рассказывает о группе женщин, которые сталкиваются со странными происшествиями после того, как их пригласили на частный остров миллиардера-магната в сфере технологий с его богатыми друзьями-мужчинами.

Зои и Ченнинг расстались почти два месяца назад после года в статусе жениха и невесты. Всего вместе они были три года. По словам людей из их окружения, расставание было "полюбовным".

Последний раз пара показалась миру вместе, когда Ченнинг на своей странице в Instagram 3 сентября показал фото, где Зои дремала на обнаженной груди своего тогдашнего жениха, пока он делал селфи с ними.

Последнее общее фото Зои и Ченнинга в статусе жениха и невесты

"Эта маленькая милашка. Она так устала, братан. Каждый раз, когда я думал, сломается ли она… Она просто продолжала идти, идти и идти. Всегда в поисках правды. Она вложила каждую унцию себя в этот фильм. Я так горжусь тем, что стою десятью пальцами ног за нее, за этот фильм и за всех в нем. навсегда. Зная, чего стоило сделать это. Никто никогда не узнает. Спасибо, что нашла меня и увидела. Ты у меня навсегда. Мы с тобой спиной к спине против всего этого. Я никогда не моргну. Пошли. #моргнидважды", – гласит подпись.

Знаменитости в какой-то момент поняли, что находятся на разных этапах жизни. Напряженные графики работы привели к тому, что они отдалились друг от друга и "не были на одной волне.

Но это не прощание навсегда, так как бывшие должны сняться вместе в их предстоящем фильме "Банда Альфа". Кроме них, в актерский состав вошли Дэйв Батиста, Стивен Ен, Леа Сейду и Райли Кио.

Ожидается, что съемки начнутся в середине или конце 2025 года. Ожидаемая дата выхода пока не подтверждена.

Ранее Фокус писал, что Ченнинг Татум завершил шестилетний развод с Дженной Деван.