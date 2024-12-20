Зої Кравіц уперше висловилася про Ченнінга Татума після розриву заручин

Попри розрив, колишня пара продовжує співпрацювати і скоро з'явиться в одному фільмі.

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36-річна акторка і режисерка Зої Кравіц порушила тривале мовчання після розставання з 44-річним актором Ченнінгом Татумом. У програмі "Директори про режисерів" на Variety, вона сказала, що її колишній – дуже харизматичний.

Татум знявся у фільмі Кравіц під назвою "Моргни двічі". Вона не тільки була режисером, а й написала сценарій, а також зіграла головну роль у картині.

"Ченнінг був першим, про кого я подумала для ролі Слейтера Кінга, і я не знаю, звідки це взялося, як і у вас. Я знала, що персонаж має бути кимось, кому ми думаємо, що довіряємо, особливо тому, що ви не вірите, що Наомі [Екі] сяде в цей літак, якщо це хтось, хто відразу ж виявляється підступним. Я хотіла перетворити його харизму на зброю. Ми ніколи не бачили, щоб він робив щось подібне", – сказала вона Метту Рівзу, який зняв її в "Бетмені".

Зої Кравіц і Метт Рівз

Стрічка "Кліпни двічі" розповідає про групу жінок, які стикаються з дивними подіями після того, як їх запросили на приватний острів мільярдера-магната у сфері технологій з його багатими друзями-чоловіками.

Зої та Ченнінг розлучилися майже два місяці тому після року в статусі нареченого і нареченої. Загалом разом вони були три роки. За словами людей з їхнього оточення, розставання було "полюбовним".

Востаннє пара показалася світу разом, коли Ченнінг на своїй сторінці в Instagram 3 вересня показав фото, де Зої дрімала на оголених грудях свого тодішнього нареченого, поки він робив селфі з ними.

Останнє спільне фото Зої та Ченнінга в статусі нареченого і нареченої

"Ця маленька милашка. Вона так втомилася, братане. Щоразу, коли я думав, чи зламається вона… Вона просто продовжувала йти, йти і йти. Завжди в пошуках правди. Вона вклала кожну унцію себе в цей фільм. Я так пишаюся тим, що стою десятьма пальцями ніг за неї, за цей фільм і за всіх у ньому, назавжди. Знаючи, чого коштувало зробити це. Ніхто ніколи не дізнається. Дякую, що знайшла мене і побачила. Ти в мене назавжди. Ми з тобою спиною до спини проти всього цього. Я ніколи не моргну. Пішли. #моргнідважважди", — говорить підпис.

Знаменитості в якийсь момент зрозуміли, що перебувають на різних етапах життя. Напружені графіки роботи призвели до того, що вони віддалилися одне від одного і "не були на одній хвилі".

Але це не прощання назавжди, оскільки колишні мають знятися разом у їхньому майбутньому фільмі "Банда Альфа". Крім них, до акторського складу увійшли Дейв Батіста, Стівен Ен, Леа Сейду і Райлі Кіо.

Очікується, що зйомки почнуться в середині або наприкінці 2025 року. Очікувана дата виходу поки не підтверджена.

Раніше Фокус писав, що Ченнінг Татум завершив шестирічне розлучення з Дженною Деван.