Николь Кидман заметили на редкой прогулке с мужем и дочкой (фото)
Николь Кидман и Кит Урбан женаты с 2006 года. Они стали родителями двух дочерей — Фейт и Сандей.
Австралийско-американская актриса Николь Кидман выглядела элегантно, посещая церковь со своим мужем Китом Урбаном и их дочерью Фейт в Сиднее. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая жена Тома Круза облачилась в белое платье, когда она с родными покидала службу, которая проходила в той самой церкви, где Николь прощалась со своей матерью Джанель за два месяца до этого.
Звезда экрана дополнила свой ансамбль парой бежевых балеток и несла светлую сумку. Также Николь была в темных солнцезащитных очках и завязала свои длинные пряди.
Тем временем муж актрисы Кит Урбан появился в темно-синей рубашке и черных брюках. Музыкант дополнил наряд парой кроссовок и темными очками.
К супругам также присоединилась их 13-летняя дочь. Фейт была в легком летнем платье с цветочным принтом, на бретельках и рюшами.
Николь Кидман прилетела в Австралию, чтобы воссоединиться со своей большой семьей на первое Рождество после смерти ее матери Джанель.
Для актрисы является традицией возвращаться в Австралию на Рождество, и они с Китом Урбаном часто устраивают празднование Нового года в своих апартаментах в гавани Сиднея.
Напомним, Николь Кидман вышла с дочерью Фейт в свет.
Также Фокус писал о последних словах матери Николь Кидман перед смертью.