Николь Кидман заметили на редкой прогулке с мужем и дочкой (фото)

Николь Кидман и Кит Урбан женаты с 2006 года. Они стали родителями двух дочерей — Фейт и Сандей.

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Австралийско-американская актриса Николь Кидман выглядела элегантно, посещая церковь со своим мужем Китом Урбаном и их дочерью Фейт в Сиднее. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Тома Круза облачилась в белое платье, когда она с родными покидала службу, которая проходила в той самой церкви, где Николь прощалась со своей матерью Джанель за два месяца до этого.

Звезда экрана дополнила свой ансамбль парой бежевых балеток и несла светлую сумку. Также Николь была в темных солнцезащитных очках и завязала свои длинные пряди.

Тем временем муж актрисы Кит Урбан появился в темно-синей рубашке и черных брюках. Музыкант дополнил наряд парой кроссовок и темными очками.

К супругам также присоединилась их 13-летняя дочь. Фейт была в легком летнем платье с цветочным принтом, на бретельках и рюшами.

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман прилетела в Австралию, чтобы воссоединиться со своей большой семьей на первое Рождество после смерти ее матери Джанель.

Для актрисы является традицией возвращаться в Австралию на Рождество, и они с Китом Урбаном часто устраивают празднование Нового года в своих апартаментах в гавани Сиднея.

Николь Кидман с дочерью Фейт Фото: Getty Images

Напомним, Николь Кидман вышла с дочерью Фейт в свет.

Также Фокус писал о последних словах матери Николь Кидман перед смертью.